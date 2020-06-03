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Украина

ВОЗ увидела стабилизацию ситуации с коронавирусом в Украине

13:27 3 июня 2020
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Всемирная организация здравоохранения признала, что в Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась, есть признаки стабилизации. Об этом заявил 3 июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Украина выходит на этот путь», — отметил Клюге.

По словам Клюге, в целом по Европе число новых заражений существенно сократилось. В ежедневных сводках о новых заболевших фигурируют числа вдвое меньше, чем в апреле. Тем не менее, риск заражения все равно оценивается как очень высокий.

С начала вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в европейском регионе ВОЗ заразились 2,2 млн человек. Более 181 тыс. заболевших умерли.

Напомним, власти стран Евросоюза считают, что пик пандемии уже преодолен, многие приступили к поэтапному снятию ограничений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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