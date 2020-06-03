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ВОЗ увидела стабилизацию ситуации с коронавирусом в Украине
Всемирная организация здравоохранения признала, что в Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась, есть признаки стабилизации. Об этом заявил 3 июня директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Украина выходит на этот путь», — отметил Клюге.
По словам Клюге, в целом по Европе число новых заражений существенно сократилось. В ежедневных сводках о новых заболевших фигурируют числа вдвое меньше, чем в апреле. Тем не менее, риск заражения все равно оценивается как очень высокий.
С начала вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в европейском регионе ВОЗ заразились 2,2 млн человек. Более 181 тыс. заболевших умерли.
Напомним, власти стран Евросоюза считают, что пик пандемии уже преодолен, многие приступили к поэтапному снятию ограничений.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»12
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