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- 14:07 «Вырубил» на 1-й секунде боя: в сети вспомнили уникальную победу украинского боксера
«Вырубил» на 1-й секунде боя: в сети вспомнили уникальную победу украинского боксера (видео)
Американский Instagram-аккаунт boxing. media разместил ролик с одного из любительских турниров по боксу. На видео, которое стремительно набирает популярность в сети, украинский боксер Слава Кухар выиграл бой первым же ударом. После стартового гонга спортсмен из Винницы жестким правым боковым в голову отправил соперника в нокаут.
«А какой самый быстрый нокаут, который вы когда-либо видели?», — задаются вопросом разместившие видео.
Кстати, самый быстрый нокаут в титульных боях в профессиональном боксе был зафиксирован в ноябре 2017 года, когда спортсмен из ЮАР Золани Тете в поединке за звание чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBO мощным ударом справа уложил на ринг своего соотечественника Сибонисо Гонья (первые секунды после удара проигравший вообще не подавал признаков жизни). На момент остановки боя секундомер отсчитал 11 секунд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский боец ММА Эй Джей Макки «вырубил» уроженца Москвы на 8-й секунде поединка.
Фото Facebook452
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