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Оккупанты арестовали похищенного украинского десантника
В оккупированном Крыму арестовали украинского десантника, военнослужащего 95-й бригады Евгения Добринского. Старший солдат был захвачен утром 30 мая российской ФСБ в районе Чонгара.
До 1 июля Добринский будет находиться под арестом в оккупированном Симферополе.
Напомним, военный, несший службу в районе Чонгара, пропал с наблюдательного поста утром 30 мая. Три дня спустя российская ФСБ распространила видео, где якобы заснят переход солдата на сторону противника. В видео представители ВСУ нашли множество откровенных «ляпов» и считают ролик однозначно постановочным.
Видео допроса украинского военного появилось в сети спустя три дня после инцидента. В командовании Десантно-штурмовых войск считают, что спецслужбы страны-агрессора не случайно тянули время и не выложили видео сразу же после захвата украинца.143
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