Витамин С и дыхательные упражнения: киевлянка рассказала, как победила коронавирус

Здоровье и медицина

Елена Ганцяк заподозрила, что заразилась коронавирусом, более двух с половиной месяцев назад. Это случилось вскоре после того, как вернулась из поездки в одну из европейских стран, где была по работе. Елена — руководитель Украинского центра ненасильственного разрешения конфликтов и примирения. У женщины возникли симптомы ОРВИ, но какие-то странные: немного повысилась температура, появились опоясывающая головная боль, изнуряющий кашель и стало трудно дышать. О своем состоянии она рассказывала так: «Ощущала, как двигаются и сжимаются легкие».

Правое легкое имело вид матового стекла, а показатель насыщения крови кислородом был гораздо ниже нормы

Сначала женщина обратилась к семейному врачу Наталье Дыме. Однако экспресс-тест, как и рентген, подозрения на CОVID-19 не подтвердили. И доктор успокоила: это ОРВИ, которое осложнилось бронхитом. Но назначенное лечение не помогало, и стало очевидным, что необходимо углубленное обследование на коронавирус: компьютерная томография и тест — ПЦР. Елена сделала КТ в одной из частных клиник Киева. Это был, видимо, пик болезни. Три километра от дома до медицинского центра и столько же назад казались ей бесконечными. Через каждые несколько шагов требовалась передышка. От такси сознательно отказалась, чтобы не заразить водителя.

Когда семейный врач увидела снимки КТ и показатели сатурации (насыщенности крови кислородом), то сразу поняла, что это коронавирус. Причем в среднетяжелой форме, которая грозила перейти в тяжелую, требующую лечения в реанимации. Правое легкое имело вид матового стекла, а показатель насыщения крови кислородом был гораздо ниже нормы — 84−86 процентов. Бригада, вызванная врачом, взяла на анализ смыв с носоглотки, и тест ПЦР подтвердил: это COVID-19. От предложенной госпитализации Елена отказалась. Началось сложное и длительное лечение. К счастью, оно завершилось выздоровлением.

Очередной анализ ПЦР показал, что вируса в организме нет

— 27 мая я, наконец, получила второй отрицательный анализ ПЦР, указывающий, что вируса в организме нет, — делится радостью Елена. — Правда, по счету он был третьим: предыдущий в лаборатории признали некорректным, объяснив, что биологический материал долго находился в холодильнике. Но даже без этих подтверждений я уже понимала, что практически здорова. Например, смогла подняться без остановки на пятый этаж, а раньше приходилось останавливаться почти на каждом лестничном пролете, чтобы отдышаться. Могу гулять час и больше, делая по восемь-десять тысяч шагов. Когда вдруг начинается одышка, делаю несколько дыхательных упражнений. Глубоко вдыхаю воздух, надувая живот, а затем резко выдыхаю, втягивая его. И одышка проходит.

Самым главным на пути к выздоровлению Елена считает спокойствие и бдительность, но без тревожности.

— Страх и тревога не должны руководить человеком, наоборот, он должен управлять ими, — продолжает Елена. — Надо не бороться, а принимать ситуацию. Когда приходит страх, сказать ему: «Привет, страх! Спасибо, что не забыл обо мне, а напоминаешь о бдительности, заботишься. И на этом — пока, до свидания».

«Умный организм подсказывал, что ему нужно»

Рассказывая свою историю, Елена подчеркивает: самолечением заниматься нельзя.

— Если у вас есть хронические заболевания, нужно быть на связи с врачом, которому вы доверяете, — продолжает Елена. — Я не страдаю от лишнего веса и у меня нет заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, но я все время была под контролем своих врачей: семейного доктора, инфекциониста и пульмонолога. Контролировала мое состояние и старшая сестра — опытный врач Людмила Мальона. Конечно, неоценима помощь мужа Карла, который, кстати, сам не заразился. Это по его настоянию я начала принимать высокие дозы витамина С, что очень мне помогло. Уже доказано, что легкие страдают также из-за образования тромбов в сосудах. А витамин С способствует разжижению крови и тем самым предупреждает образование тромбов.

Высокие дозы витамина С Елена начала принимать по настоянию мужа Карла

Людмила Мальона, как и семейный врач, поначалу с опаской отнеслась к таким высоким дозам аскорбиновой кислоты. Она — терапевт, врач высшей категории, и обычно рекомендует пациентам полтора-два грамма витамина С в день для профилактики простуды. Но Елена превышала максимально допустимую дозу в 30 и более (!) раз. Семейный врач все время была на связи, опасаясь возможных осложнений. Но ничего страшного не случилось: самочувствие у Елены улучшалось, ее пищеварительный тракт не пострадал. Возможно, помогло то, что использовалась не аскорбиновая кислота в чистом виде, а ее соли (капсулированный порошок).

Сама Елена, анализируя свое лечение, делает выводы: умный организм подсказывал, что ему нужно. Важно сосредоточиться на себе, отсечь лишнее, распознать эти подсказки, прислушаться к ним, почувствовать направление действия. Надо установить связь с телом, в частности с сердцем. Органы, в отличие от разума, никогда не обманывают, а открывают знание: делаешь все правильно или нет.

Сейчас Елена тоже принимает витамин С, но в гораздо меньших дозах и не каждый день. Еще пьет витамины группы В и витамин D, использует добавки полезных микроэлементов: магния, цинка, селена. Принимает и назначенный врачом «сердечный» аспирин, чтобы предупредить сгущение крови.

Еще одна радость: к ней вернулись притупленные во время болезни ощущения вкуса и запаха. Стал богаче рацион. К привычной тарелке овощей, зелени и небольшого количества белковой пищи, преимущественно рыбы, добавилось немного картошечки. «Соскучилась, — вздыхает. — Как же нам в Украине без картошки?» Иногда варит борщ. Хочется макарон, но откладывает это блюдо на потом. Ей пока все нравится, все вкусно.

Если во время болезни хотелось сладкого, готовила полезную смесь. Отруби заливала кефиром или йогуртом, добавляла изюм или другие сушеные ягоды. Могла позволить себе маленький кусочек черного шоколада. Сейчас начался ягодный сезон, и Елена каждый день балует себя клубникой, благо, что нет аллергии.

«Через один-два месяца надо проверить, сформировался ли иммунитет к COVID-19, сделав иммуноферментный анализ»

— Как часто проверяете температуру?

— Два раза в неделю измеряю ее и проверяю сатурацию. Хочу сделать КТ легких, чтобы определить их состояние, но семейный врач сказала, что еще рано — нужно выждать хотя бы месяц. Меня ничто не беспокоит. Сдала анализы крови, сделала ЭХО сердца, и доктор радостно сказала, что результаты можно нести на выставку!

— Действительно, у Елены просто блестящие результаты анализов, — прокомментировала ситуацию семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района города Киева Наталья Дыма. — Мы опасались, что из-за коронавируса может пострадать сердце. Ведь у некоторых пациентов с гораздо более легким течением заболевания, к сожалению, на ЭХО-кардиографии констатировали серьезное осложнение — экссудативный перикардит.

Елена превышала максимально допустимую дозу витамина С в 30 и более (!) раз

Терапевт Людмила Мальона советует сестре спустя месяц или два обязательно сделать исследование крови, которое называется ИФА — иммуноферментный анализ. Важно определить титры иммуноглобулина G, который показывает, какой иммунитет сформировался в организме. Следующий анализ желательно повторить ближе к зиме, когда возможна вторая волна инфекции. Но врач пока не знает, какими будут отдаленные последствия перенесенной болезни. Не берется прогнозировать это и Наталья Дыма: «Вирус новый и ведет себя, как джокер. Нужно тщательно отслеживать возможные осложнения — и ближайшие, и отдаленные».

— Даже после обыкновенного плеврита или пневмонии в легких остаются изменения, которые у молодых людей после реабилитации проходят спустя полгода или год, — объясняет Людмила Мальона. — У старших людей пятно (оно называется пневмофиброз) часто остается до конца дней, ведь соединительная ткань прорастает в место воспаления. Вирусная пневмония более агрессивная, поэтому и пневмофиброз обширнее. Тяжело спрогнозировать, он рассосется или останется. Но если пациенту делать массаж, проводить другие процедуры, то соседние участки легких компенсируют поражение. Елена молодец, что занимается дыхательной гимнастикой.

— Хотела бы иметь силу воли, чтобы опять делать хотя бы несколько дыхательных упражнений каждый день, но пока пропускаю, — признается Елена. — Даже во время болезни, когда состояние позволяло, я полдня работала онлайн. Сейчас у нас в организации горячая пора — обучение в Школе инженеров мира (по-украински — «інженерів порозуміння») и всеукраинский набор в новую годичную группу. Считаю, что во многом благодаря дыхательным практикам у меня достаточно сил для активной работы. В пользе правильного дыхания убедилась еще полтора года назад: тогда с помощью пранаямы — дыхательной техники йоги — мне удалось существенно уменьшить частые приступы мигрени.

Во время недавней болезни дыхательные упражнения не просто облегчали состояние, насыщая организм кислородом, но и помогали активно работать. Когда человек дышит так, как привык, то не выдыхает до конца остаток воздуха из легких, а именно это, по мнению мастеров индийской йоги, токсично для организма. Мой духовный наставник отец-иезуит Кристлин Ранджендрам, ТІ (он из Шри-Ланки) однажды сказал мне то, что я уже никогда не забуду: «Нет у человека ближе и вернее спутника, чем его дыхание!» Моя болезнь еще раз подтвердила: пока дышишь, у тебя есть жизненно ценная связь с собой и ты живешь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в США детское лекарство вылечило 90 процентов всех тяжелых пациентов с COVID-19.

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