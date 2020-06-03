Беспорядки в США: Трамп хочет бросить на протестующих танки и вертолеты (фото)

Мир

Во вторник, 2 июня, во многих городах Соединенных Штатов продолжились массовые акции протеста, спровоцированные гибелью темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Трагедия произошла 25 мая. 46-летний Флойд расплатился в магазине фальшивой купюрой. Кассир вызвала полицию. В задержании Джорджа принимали участие четыре офицера полиции. Один из них, Дерек Човин, повалил безоружного и не оказывавшего сопротивления Флойда на землю и надавил ему коленом на горло.

В таком положении Флойд находился восемь минут. Все это время Човин и не думал ослабить давление. Джордж прохрипел: «Я не могу дышать». После этого он потерял сознание. Его доставили в больницу, но врачам оставалось только констатировать смерть Флойда.

Вскрытие было проведено спустя несколько дней. Результаты официальной судмедэкспертизы обнародовали 1 июня. Джордж Флойд умер в результате удушения сотрудником полиции. «Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка», — говорится в документе. Экспертиза квалифицировала гибель Флойда как убийство. Однако правовую оценку должны дать судебные органы.

К 1 июня массовые протесты бушевали уже по всей стране. Они начались в Миннеаполисе, где наиболее радикально настроенные их участники подожгли полицейский участок, где служили Човин и его напарники, а также несколько магазинов и кафе. Потом дело дошло до жилых домов. Беспорядками воспользовались криминальные группировки, которые принялись грабить магазины и даже товарные составы. Губернатор штата Миннесота Тим Вальц был вынужден ввести чрезвычайное положение и направить в Миннеаполис Национальную гвардию.

Волна недовольства и гражданского неповиновения прокатилась от Миннесоты до Нью-Йорка и Калифорнии. Во многих крупных городах столкновения с полицией проходят очень жестко. Протестующие используют камни, бутылки с зажигательной смесью, биты, металлические прутья. Полиция отвечает резиновыми пулями, слезоточивым газом, арестами. Меньше чем за неделю по всей стране были арестованы более 2 000 участников акций протеста.

В ходе этих беспорядков погибли не менее 11 человек, в том числе офицер Федеральной службы охраны США. Он был убит в Окленде, штат Калифорния, где протестующие применили огнестрельное оружие.

Акции протеста проходят и в Вашингтоне. Там тысячи людей собрались возле Белого дома. Их действия вынудили Секретную службу США, которая отвечает за безопасность первых лиц государства и членов их семей, отправить на пару часов президента Дональда Трампа и его супругу Меланию в бункер. Прорваться на территорию Белого дома протестующим не удалось.

Однако их присутствие вывело Трампа из себя. Он провел видеосовещание со всеми губернаторами и устроил им выволочку. Президент, не стесняясь в выражениях, обозвал губернаторов «трусами и придурками». Он требовал, чтобы они (те, кто еще этого не сделал) ввели в своих штатах чрезвычайное положение и бросили против демонстрантов Национальную гвардию. Трамп пригрозил, что, если это не будет сделано, он, пользуясь президентской властью, сам примет решительные меры. Большинство губернаторов были вынуждены подчиниться.

В Вашингтоне после заявления Трампа был введен комендантский час. Вооруженные полицейские и нацгвардейцы сумели расчистить проход от Белого дома до церкви Святого Иоанна, которую пытались поджечь протестующие. Этот храм еще называют «церковью президентов», потому что с момента его постройки (1815 год), здесь побывали все американские президенты. Взяв в руки Библию, Трамп поклялся «обеспечить безопасность граждан США — самой великой страны в мире».

Комендантский час не остановил демонстрантов. Сотни протестующих 2 июня скандировали перед Белым домом: «Мы не уйдем! К черту ваш комендантский час!».

Трамп назвал действия демонстрантов «внутренним терроризмом». Он утверждает, что это дает ему право задействовать в наведении порядка не только полицию и Национальную гвардию, но регулярные части Вооруженных сил США. Пентагон уже отреагировал на заявление президента. За одни сутки из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк) в Федеральный округ Колумбия, где находится столица страны Вашингтон, были переброшены армейские подразделения. Они находятся в состоянии «повышенной боевой готовности», но «не участвуют в поддержке действий гражданских властей».

Кроме того, Трамп рассматривает возможность бросить против протестующих танки и вертолеты, сообщают источники демократов в Белом доме.

Ожидается, что Джорджа Флойда похоронят 9 июня в Хьюстоне, где прошло его детство. Власти опасаются, что похороны могут усилить массовые беспорядки. Однако запретить людям прийти на траурную церемонию пока никто не рискует. Похороны оплатил легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший.

Тем временем массовые протесты вспыхнули и далеко за пределами США. В Великобритании тысячи людей, возмущенных гибелью Джорджа Флойда, 31 мая вышли на улицы Лондона на митинг против расизма и полицейского насилия в Америке. Они собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства Соединенных Штатов. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Справедливость для Джорджа Флойда», «Я не могу дышать» и «Нет места расизму».

Акция носила мирный характер, однако лондонская полиция задержала 23 человека на том основании, что они нарушили правила, действующие во время пандемии коронавируса. Кроме того, некоторые оскорбляли полицейских. Аналогичные демонстрации прошли в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей.

Во Франции 2 июня в Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия. Ее организатором выступила Асса Траоре, сестра темнокожего Адама Траоре, который скончался в 2016 году. 24-летнего Адама задержали полицейские. Они применили чрезмерную силу и задушили Траоре. Это случай вновь привлек внимание французской общественности после убийства Джорджа Флойда в США.

Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, действующий во Франции, в парижской демонстрации приняли участие более 20 тысяч человек. Многие участники держали в руках таблички с последними словами Флойда: «Я не могу дышать».

Мирная акция переросла в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в стражей порядка бутылки и камни, поджигали мусорные баки и велосипеды. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты прошли и в других французских городах — 2 500 человек собрались в Лилле, 1 800 — в Марселе, 1 200 — в Лионе.

Протесты проходят не только в реальном, но и виртуальном мире. Сотни сотрудников корпорации Facebook 1 июня объявили забастовку, выступив против решения руководства компании не предпринимать никаких действий в отношении постов Дональда Трампа.

В акциях протеста в США активно участвуют многие звезды Голливуда, известные музыканты и спортсмены. Они призывают положить конец полицейскому насилию и расизму. Так, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, редко высказывающийся на политические темы, заявил: «Я глубоко опечален и просто взбешен. Я вижу и чувствую боль, негодование и ярость, которую все испытывают». По словам Джордана, у него нет ответа на вопросы о том, как разрешить конфликт. Необходимо слушать позицию другой стороны, демонстрировать единство и бороться с бессмысленным насилием, заявил баскетболист и призвал продолжить мирные выступления против несправедливости.

Певица и актриса Леди Гага заявила, что шокирована трагедией в Миннеаполисе. На своей странице в Twitter она выступила с резкой критикой в адрес Дональда Трампа, который, по ее словам, разжигает расизм в собственной стране. «Он находится на наиболее могущественном посту в мире, но не предлагает ничего, кроме невежества и предрассудков», написала Леди Гага и назвала президента «дураком и расистом». 34-летняя певица заявила, что настало время перемен.

38-летняя певица Бейонс обратилась к своим поклонникам с видеопосланием в Instagram и потребовала «справедливости для Джорджа Флойда».

«Это должно прекратиться», — написала 61-летняя Мадонна в Instagram и разместила на своей страничке видео с убийством Флойда. Она подчеркнула, что белый полицейский «высокомерно и гордо убил темнокожего Флойда».

Популярная певица Холзи (настоящее имя Эшли Франджипани) не ограничилась постами и твитами и сама вышла на акцию протеста в Лос-Анджелесе. Объясняя свою гражданскую позицию, 25-летняя поп-звезда заявила: «Я хочу жить в стране, где никто не сможет убить меня из-за моего цвета кожи».

Известный американский актер Джон Кьюсак («Интуиция», «Воздушная тюрьма») принял участие в акции протеста в Чикаго. Против 53-летнего номинанта на премию «Золотой глобус» полицейские применили слезоточивый газ, а его велосипед смяли в лепешку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время протестов в США пострадала украинская журналистка «Голоса Америки» Кристина Шевченко. Съемочная группа отслеживала беспорядки в Лос-Анджелесе, погромы магазинов и торговых центров. Журналистка попала в больницу.

Фото Getty Images

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