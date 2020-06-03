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«Динамо» — «Александрия»: где смотреть онлайн матч 25-го тура чемпионата Украины
В субботу, 6 июня, матчами в Запорожье и Киеве стартует 25-й тур чемпионата Украины по футболу, который из-за пандемии коронавируса возобновился без болельщиков на трибунах и с целым рядом ограничений.
В центральной встрече тура в воскресенье, 7 июня, на столичном «Олимпийском» сыграют претенденты на второе место, дающее право стартовать в квалификации Лиги чемпионов, киевское «Динамо» и «Александрия» (арбитр — Виталий Романов из Днепра, рефери VAR — Евгений Арановский из Киева).
Напомним, что в нынешнем сезоне «бело-синие», проигравшие в прошлом туре «Шахтеру» (1:3), оба раза одолели подопечных Владимира Шарана в премьер-лиге: 3:1 — в Александрии и 1:0 — в Киеве. Более того, команда Алексея Михайличенко, играя в меньшинстве, выбила коллектив из Кировоградской области из розыгрыша Кубка Украины (1:0 в дополнительное время).
Букмекеры в предстоящей встрече, которую из-за перебора желтых карточек пропустит центральный защитник киевлян Денис Попов, отдают предпочтение «Динамо». К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на успех хозяев поля принимает с коэффициентом 1,38, на ничью — 4,85, на победу «Александрии», которая в прошлые выходные вырвала победу у «Зари» (1:0), — 8,20.
Отметим, что поединок «Десны» и «Шахтера», который по календарю должен был состояться в Чернигове, по договоренности клубов будет сыгран на столичном «Олимпийском», а хозяином поля станет донецкий клуб.
Кроме того, из-за непростой ситуации с коронавирусом во Львове УПЛ приняла решение перенести матч «Львов» — «Днепр-1» со львовского стадиона «Украина» на «Днепр-Арену». При этом в поединке, который состоится не 6-го, а 7 июня, номинальным хозяином поля будет «Львов» (во втором круге команды сыграют во Львове).
Чемпионат Украины. 25-й тур
6 июня (суббота)
«Заря» — «Колос» 17:00 УНИАН
«Шахтер» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»
7 июня (воскресенье)
«Олимпик» — «Мариуполь» 14:00 «Футбол 1»
«Динамо» — «Александрия» 17:00 «2+2»
«Львов» — «Днепр-1» 19:30 «Футбол 2»
Отметим, что намеченная ранее на 7 июня встреча «Ворскла» — «Карпаты» не состоится из-за того, что еще перед отмененным матчем 24-го тура УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь» во львовском клубе были зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди футболистов и персонала. А уже после повторного тестирования число инфицированных игроков и сотрудников клуба возросло до 26 человек.
Положение команд после 24 туров:
1--6-е места
1. «Шахтер» — 62 очка;
2. «Заря» — 46;
3. «Десна» — 46;
4. «Динамо» — 46;
5. «Александрия» — 43;
6. «Колос» — 26;
7--12-е места
7. «Днепр-1» — 31;
8. «Мариуполь» — 25 (23);
9. «Львов» — 22;
10. «Ворскла» — 22;
11. «Олимпик» — 19;
12. «Карпаты» — 14 (23).
Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»), Марлос («Шахтер»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга игрока «Шахтера» Тараса Степаненко показала, как выглядит глаз мужа после матча с «Динамо».
Фото ФК «Динамо»62
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