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Здоровье и медицина

На Одесских пляжах купаться опасно: что произошло

17:35 3 июня 2020
одесский пляж

В связи с пандемией коронавируса международный туризм этим летом станет невозможным для многих украинцев. Единственный выход — отдых на пляжах побережья Черного и Азовского морей. Однако пляжный сезон в Одессе, не успев начаться, уже оказался под угрозой срыва. Медики рекомендуют воздержаться от купания на городских пляжах, а также на ряде пляжей в районах области из-за несоответствия воды санитарным нормам.

Как сообщили в государственном учреждении «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», для проверки качества воды в Черном море были взяты пробы на некоторых пляжах. В частности, в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского, Лиманского и Овидиопольського районов области, а также — в самой Одессе. В общей сложности сделано 98 проб на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели.

Отмечается, что по микробиологическим показателям на всех пляжах Одессы пробы морской воды не соответствуют нормам. Для принятия соответствующих мер информация о выявленных отклонениях направлены в региональный главк Госпродпотребслужбы и другие профильные организации.

В указанном управлении сообщили, что «с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, на одесских пляжах рекомендовано воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пляжи и зоны отдыха вошли в список общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мер. К примеру, запрет в Киеве снят с 1 июня, но официально купальный сезон откроется примерно во второй декаде июня.

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