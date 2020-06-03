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Мир

В Швеции признали, что совершили ошибку, отказавшись от карантина — на фоне рекордной смертности

19:22 3 июня 2020
Пробирка с пробой на коронавирус

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, считающийся «архитектором» стратегии страны в отношении коронавируса, фактически признал, что отказ от карантина в условиях пандемии был ошибкой. Это произошло после того, как Швеция опередила все страны мира по показателю смертности от COVID-19.

«Если бы мы снова столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что известно о ней сегодня, думаю, мы бы пришли бы к выводу, что нужно сделать что-то среднее между тем, что предприняла Швеция и тем, что сделали другие страны», — сказал Тегнелл. При этом он сказал в интервью шведскому радио, что не совсем еще ясно, что именно нужно было делать.

На вопрос журналиста о том, считает ли он, что в Швеции слишком много людей умерли, главный эпидемиолог ответил: «Да, абсолютно».

Как пишет The Guardian, полагаясь на сознательность граждан, в стране оставили открытыми школы, детские сады, рестораны, магазины и тренажерные залы, а передвижение людей никак не ограничивалось. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны. Однако это не помогло. Как заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, страна находится на пороге самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны.

Еще в начале мая главный эпидемиолог отстаивал свою позицию и критиковал другие государства, где были введены более жесткие меры.

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