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Итоговая аттестация выпускников киевских школ отменена (фото)
В школах Киева отменили внешнее независимое оценивание (ВНО). Вначале была информация, что Ассоциация директоров школ Киева обратилась в Министерство образования и науки с открытым письмом, в котором призвала отменить государственную итоговую аттестацию выпускников 11 классов. Департамент образования и науки Киева разместил в своем Facebook приказ об отмене ВНО.
«В 2019/2020 учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащиеся, которые завершают получение полного общего среднего образования», — говорится в приказе.
При этом отмечается, что для поступления в вуз прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным.
Ранее сообщалось, что в Киеве предложили отменить в этом году ВНО для выпускников школ, которые в 2020 году не планируют поступать в вузы.9
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