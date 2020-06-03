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Украина

ВНО-2020 хотят отменить для некоторых киевских выпускников

12:51 3 июня 2020
ВНО
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве предлагают отменить для некоторых выпускников внешнее независимое оценивание (ВНО), которое из-за карантина будут проводить с соблюдением санитарных норм.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, Департамент образования столицы на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предлагает отменить в этом году ВНО для 11-классников, которые в 2020 году не планируют поступать в высшие учебные заведения. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования.

А планирующие поступление в вузы будут проходить ВНО в соответствии с утвержденным графиком.

«В этом году пройти ВНО в столице планирует 31 тысяча киевлян, из которых 17 тысяч — выпускники школ. Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7000 аудиторий. Там будут осуществляться все необходимые дезинфицирующие мероприятия и контроль за состоянием тех, кто придет на ВНО», — сказал Виталий Кличко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2020 году внешнее независимое оценивание начнется 25 июня тестированием по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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