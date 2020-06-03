Мир

Протесты в США всколыхнули сотни тысяч людей в Европе и Австралии (фото)

В среду, 3 июня, массовые акции против расизма и полицейского произвола прошли во многих странах мира. Сотни тысяч людей вышли на улицы и площади, чтобы выразить поддержку американцам, которые уже несколько дней протестуют из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Как уже сообщали «ФАКТЫ», его задушил во время задержания офицер полиции Дерек Човин. Флойд был безоружен. Причина смерти установлена официальной судмедэкспертизой.

Човин и трое его коллег были сразу уволены со службы. Затем Дерека арестовали, предъявив ему обвинение в убийстве третьей степени, что означает, что преступление было совершено непредумышленно.

Однако 3 июня прокуратура Миннесоты сообщила, что изменит обвинение. В действиях Човина присутствовал умысел. Кроме того, к суду будут привлечены и другие полицейские, участвовавшие в задержании Джорджа Флойда. Им будут предъявлены обвинения в содействии и пособничеству убийству.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что массовые акции протеста прошли в Лондоне и Париже. Теперь к ним присоединились Сидней (Австралия), Роттердам (Нидерланды), Франкфурт и Берлин (Германия), Копенгаген (Дания), Стокгольм (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Познань (Польша), Патрас (Греция), Кейптаун (ЮАР).

Все эти акции проходят преимущественно мирно. Полиция применила силу только в Париже.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», министр обороны США Марк Эспер высказался против привлечения армейских подразделений к подавлению массовых протестов. О таком намерении заявил ранее президент США Дональд Трамп.

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