В Индии беременную слониху накормили ананасом со взрывчаткой – животное погибло (фото)

Мир

В Индии широкий резонанс получило жестокое убийство беременной слонихи в штате Керала. Животное, которое пришло в деревню из леса в поисках пищи, кто-то накормил ананасом, начиненным взрывчаткой, которая применяется для запуска фейерверков. Плод взорвался у слонихи во рту, разворотив ее челюсть и серьезно повредив язык.

15-летняя слониха была не в состоянии принимать пищу. Она промучилась несколько дней и в конце концов умерла от полученных ран и истощения. Сотрудники департамента лесного хозяйства и ветеринары ничем не смогли помочь, хотя приложили все усилия для спасения слона.

Местные жители говорят, что слониха часто приходила в деревню. Она всегда была доброжелательна и доверяла людям.

Как сообщает издание Tribune India, виновника пока не нашли. «Так мог поступить только монстр», — заявили представители местных властей. Свое возмущение вопиющим случаем жестокого отношения к братьям нашим меньшим высказали многие индийские знаменитости — актеры, спортсмены, политики.

Maybe animals are less wild and humans less human. What happened with that #elephant is heartbreaking, inhumane and unacceptable! Strict action should be taken against the culprits. #AllLivesMatter pic.twitter.com/sOmUsL3Ayc — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 3, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Одессой живодеры убили краснокнижных черепах.





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