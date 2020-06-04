Бывшая модель Playboy купила футбольный клуб с огромными долгами (фото, видео)

Спорт

47-летняя бывшая модель Playboy румынка Анамария Продан купила на родине футбольный клуб «Херманнштадт», выступающий в высшем дивизионе страны. Новый владелец уже побывала на муниципальном стадионе в Сибиу, где выступает команда, и вошла в курс текущих дел в «Херманнштадте».

Отметим, что у клуба серьезные финансовые проблемы — задолженность перед футболистами составляет 700 тысяч евро. Но этот факт не мешает Анемарии строить бизнес-модель развития «Херманнштадта», при этом правление клубом экс-модель, являющаяся агентом ФИФА и представляющая интересы многих румынских футболистов, отдает в руки своей старшей дочери — 21-летней Ребекки.

«С командой все будет хорошо, она ни в чем нуждаться не будет. Мы составили долгосрочный план развития клуба, я вижу бизнес-модель. Важно остаться в высшем дивизионе (команда занимает 9-е место в таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка. — Авт.), и мы должны приложить максимум усилий для этого. Я буду продолжать агентскую деятельность, это то, что я люблю делать, а „Херманнштадтом“ будет управлять моя дочь Ребекка, которая в 21 год станет самым молодым руководителем в футболе. Я помогу клубу, насколько смогу. У меня есть интеллект и энергия от моей матери. К сожалению, сейчас в стране сложная ситуация, и, если никто не вмешается, умрет не только футбол, но и рухнет в целом спорт», — рассказала Продан в интервью DIgisport.

Добавим, что Анамария замужем с 2008 года за известным румынским тренером Лаурентиу Регекампфом (к слову, младше ее на три года), тренирующим в ОАЭ клуб «Аль-Васл».

С 2008 года Анамария замужем за известным тренером Лаурентиу Регекампфом

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