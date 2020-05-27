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У ФК «Карпаты» новый владелец: что о нем известно (фото)
Футбольный клуб «Карпаты» сменил собственника. Петр Дыминский, который занимал должность почетного президента «львов» с 2001 года, продал клуб за одну гривну бывшему вице-президенту «Карпат» Олегу Смалийчуку.
«Олег Смалийчук купил у Петра Дыминского львовские „Карпаты“. Именно фамилия Смалийчука теперь стоит среди конечных бенефициаров ТЗОВ ПФК „Карпаты“. Дыминский теперь не имеет отношения к львовскому клубу! Завершается целая эра и начинается новая!» — написал на своей странице в Twitter футбольный журналист Роман Бебех.
Олег Смалійчук купив у Петра Димінського львівські Карпати. Саме прізвище Смалійчука тепер стоїть серед кінцевих бенефіцеарів ТЗОВ ПФК Карпати. Димінський тепер не має стосунку до львівського клубу! Завершується ціла ера і починається нова !— Роман Бебех (@roman_bebekh) May 27, 2020
Примечательно, что в распоряжении Дыминского, в 2017 году ставший участником смертельного ДТП (расследованием этого дела занимается СБУ), находились лишь 50% акций «Карпат», которые перешли к новому владельцу. Другая часть, как и раньше, принадлежит второй компании из Британских Виргинских островов, конечный бенефициар которой неизвестен.
Отметим, что Смалийчук был вице-президентом клуба с ноября 2017-го по март 2019 года. Покинуть занимаемую должность ему пришлось после того, как в сеть попало видео, на котором функционер вместе с фанатами «Карпат» распевает оскорбительные речевки в адрес земляков из «Львова» с использованием ненормативной лексики. В конце апреля 2020-го «Карпаты» выдвинули кандидатуру Смалийчука на предстоящие выборы президента премьер-лиги, но теперь, видимо, придется ее отозвать.
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