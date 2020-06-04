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Бывший глава британской разведки заявил, что коронавирус был создан искусственно и выпущен на волю по ошибке
Бывший глава Секретной разведывательной служба Великобритании MI6 Ричард Дирлав уверен, что Covid-19 был создан в Китае искусственно — в лабораторных условиях. Он заявил, что читал «важный доклад» британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Бригера Соренсена, из которого следует именно такой вывод. В докладе говорится, что ученые выявили «вставленные участки на поверхности вируса Sars-CoV-2», которые вирус использует для прикрепления к клеткам. Он сильно отличался от всех прочих штаммов вируса подобного типа.
По мнению Дирлава, коронавирус был «выпущен на волю» из лаборатории в Ухане по ошибке. Но Китай, тем не менее, могут заставить заплатить компенсацию пострадавшим странам.
Как сообщает издание Daily Mail, сэр Ричард занимал пост главы MI6 с 1999 по 2014 год.
Ранее заместитель директора Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли клялась своей жизнью, что вирус не имеет ничего общего с ее лабораторией и что она и ее коллеги работали с другими штаммами. А также предупредила, что что коронавирус — это лишь «верхушка айсберга».
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