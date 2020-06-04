Меган Маркл впервые высказалась о смерти Джорджа Флойда (видео)

Мир

Герцогиня Сассекская впервые высказалась по поводу всколыхнувшей США смерти темнокожего Джорджа Флойда. Ранее поселившуюся вместе семьей в Лос-Анджелесе Меган Маркл критиковали за длительное молчание по этому поводу.

В новом видео, в котором Меган Маркл обращается к ученицам лос-анджелесской католической школы Непорочного сердца, где она некогда училась, жена принца Гарри говорит, что потрясена смертью Флойда. И что его жизнь, безусловно, имеет значение. Как и жизни других афроамериканцев, ставших жертвами расизма. Она также признала, что с ее стороны неправильно было молчать так долго — больше недели. Но она слишком нервничала и хотела подготовиться, чтобы произнести нужные слова. А потом осознала, что лучше уж сказать что-то не так, чем вообще ничего не говорить.

Meghan Markle addressing the murder of George Floyd. 1/3 pic.twitter.com/UXfD2iGydO — stiff upper lip = no lips (@hmasussex) June 4, 2020

В 2012 году, еще до знакомства с Гарри Меган, дочь белого и афроамериканки, в другом видео рассказывала о том, что ей самой и ее матери приходилось сталкиваться с проявлениями расизма и оскорблениями. Этот ролик сейчас активно распространяется в соцсетях.

Meghan Markle details her experience with racism, recalling her mom being labeled the N-word, as she shares her dream of raising kids in a more 'open' world#BlackLivesMatter #HoneyApproved #MeghanMarkle pic.twitter.com/vHtwb0FxFS — Mariah Honey (@ButterflyHoney) June 3, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер из «Звездных войн» разрыдался, выступая на митинге в Лондоне против расизма.

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