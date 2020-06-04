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Меган Маркл впервые высказалась о смерти Джорджа Флойда (видео)

9:50 4 июня 2020
Меган Маркл

Герцогиня Сассекская впервые высказалась по поводу всколыхнувшей США смерти темнокожего Джорджа Флойда. Ранее поселившуюся вместе семьей в Лос-Анджелесе Меган Маркл критиковали за длительное молчание по этому поводу.

В новом видео, в котором Меган Маркл обращается к ученицам лос-анджелесской католической школы Непорочного сердца, где она некогда училась, жена принца Гарри говорит, что потрясена смертью Флойда. И что его жизнь, безусловно, имеет значение. Как и жизни других афроамериканцев, ставших жертвами расизма. Она также признала, что с ее стороны неправильно было молчать так долго — больше недели. Но она слишком нервничала и хотела подготовиться, чтобы произнести нужные слова. А потом осознала, что лучше уж сказать что-то не так, чем вообще ничего не говорить.

В 2012 году, еще до знакомства с Гарри Меган, дочь белого и афроамериканки, в другом видео рассказывала о том, что ей самой и ее матери приходилось сталкиваться с проявлениями расизма и оскорблениями. Этот ролик сейчас активно распространяется в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актер из «Звездных войн» разрыдался, выступая на митинге в Лондоне против расизма.

Читайте также: «Это как пощечина»: Меган Маркл обиделась на то, как дворец отреагировал на статью о Кейт Миддлтон.

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