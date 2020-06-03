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Меган Маркл, которая ранее обвиняла королевскую семью в заговоре против нее, обиделась на то, как дворец отреагировал на статью о Кейт Миддлтон в журнале Tatler. Дворцовый офис опубликовал заявление, в котором сообщил, что «история содержит множество неточностей и ложных искажений». А потом в редакцию было направлено официальное письмо от имени Кейт и принца Уильяма, в котором они пригрозили Tatler судом.

Переехавшая вместе с мужем и сыном в США герцогиня Сассекская назвала это в разговоре с друзьями «пощечиной» ей и принцу Гарри. По словам Меган, стоило Кейт только «щелкнуть пальцами, как Кенсингтонский дворец тут же прибежал». У самой Маркл никогда не было такой поддержки, хотя сама она постоянно становилась жертвой враждебно настроенной прессы.

«Меган сказала, что Кенсингтонский дворец ни разу не выступил в ее защиту, когда СМИ рвали ее на части. А теперь о Кейт написали чуть-чуть негатива, и дворец отреагировал менее, чем через сутки, осуждая сделанные в ее адрес заявления», — приводит слова подруги жены принца Гарри издание Daily Mail. Дворец никогда не вмешивался в ответ на травлю самой Меган — несмотря на мольбы ее мужа Гарри изменить политику в отношении СМИ. И именно это было одной из причин, вынудивших их в конце концов покинуть Великобританию.

Меган также сказала друзьям, что Кейт ей завидует — из-за умения Маркл выражать свои мысли и делать приоритетом свое собственное счастье. По мнению бывшей американской актрисы, герцогиня Кембриджская сама виновата — надо было сразу установить определенные рамки и отстаивать свои права.

Меган также высказалась по поводу пресловутой размолвки из-за колготок перед своей свадьбой с Гарри. Сообщалось, что герцогини поссорились, так как Миддлтон хотела, чтобы девочки-подружки невесты (включая ее дочь принцессу Шарлотту, а также крестниц Меган) были в колготках, как положено по протоколу. А Меган настаивала, чтобы они были с голыми ногами, так как день предстоял жаркий. Герцогиня Сассекская считает, что это было ей решать, поскольку это была ее свадьба. И что в колготках просто не было никакой нужды. И что это не было проблемой — до тех пор, пока ее не создала Кейт.

Ранее Меган уже жаловалась, что королева Елизавета и члены ее семьи отдают предпочтение Кейт Миддлтон, которая ходит у них в фаворитках.

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