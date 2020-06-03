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Актер из «Звездных войн» разрыдался, выступая на митинге в Лондоне против расизма (видео)

В Лондоне продолжаются протесты против расизма, вызванные гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. 3 июня в лондонском Гайд-парке собралось более 15 тысяч человек. В акции под девизом «Жизни темнокожих имеют значение» приняли участие и знаменитости — в том числе певец Лиам Пейн участник популярной группы One Direction, а также актер Джон Бойега, известный по роли Финна в фильмах «Звездные войны».

Джон Бойега

Джон, который родился в Великобритании семье выходцев из Нигерии, очень эмоционально выступил перед толпой. «Жизни темнокожих всегда имели значение. Мы всегда были важны…», — сказал он. Он также вспомнил о других жертвах расизма в США и в Британии.

«Я говорю с вами от всего моего сердца. Знаете, я не знаю, что будет после этого с моей карьерой, но мне плевать… Я хочу, чтобы вы поняли, как это болезненно. Я хочу, чтобы вы поняли, каково это, когда тебе каждый день напоминают, что твоя раса ничего не значит», — сказал он. Не сумев сдержаться, актер разрыдался.

John Boyega breaks down into tears as he speaks to protesters in Hyde Park. He continued to say black men must respect black women. #StarWars #BlackLivesMattter #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/ASaJhPNm05 — Nick McAvaney (@nick_mcavaney) June 3, 2020

В то же время 28-летний Бойега также призвал демонстрантов проводить мирные демонстрации, сохраняя контроль и организованность.

Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded regardless. And now is the time. I aint waiting, @johnboyega just told #BlackLivesMatter protesters in Londons Hyde Park pic.twitter.com/P49cbwIp6P — Haley Ott (@haleyjoelleott) June 3, 2020

Как сообщали «ФАКТЫ», масштабная акция протеста прошла также во Франции.

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