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Мир

Актер из «Звездных войн» разрыдался, выступая на митинге в Лондоне против расизма (видео)

18:46 3 июня 2020
Джон Бойега выступает

В Лондоне продолжаются протесты против расизма, вызванные гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. 3 июня в лондонском Гайд-парке собралось более 15 тысяч человек. В акции под девизом «Жизни темнокожих имеют значение» приняли участие и знаменитости — в том числе певец Лиам Пейн участник популярной группы One Direction, а также актер Джон Бойега, известный по роли Финна в фильмах «Звездные войны».

Джон Бойега

Джон, который родился в Великобритании семье выходцев из Нигерии, очень эмоционально выступил перед толпой. «Жизни темнокожих всегда имели значение. Мы всегда были важны…», — сказал он. Он также вспомнил о других жертвах расизма в США и в Британии.

«Я говорю с вами от всего моего сердца. Знаете, я не знаю, что будет после этого с моей карьерой, но мне плевать… Я хочу, чтобы вы поняли, как это болезненно. Я хочу, чтобы вы поняли, каково это, когда тебе каждый день напоминают, что твоя раса ничего не значит», — сказал он. Не сумев сдержаться, актер разрыдался.

В то же время 28-летний Бойега также призвал демонстрантов проводить мирные демонстрации, сохраняя контроль и организованность.

 

 

Как сообщали «ФАКТЫ», масштабная акция протеста прошла также во Франции.

Читайте также: Протесты в США: полицейские растрогали митингующих, встав перед ними на колени.

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