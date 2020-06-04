Мир

«Я потеряла часть своей личности»: женщина с самыми длинными в мире ногтями рассказала, как их лишилась (фото)

Жительница США Ли Редмонд, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самых длинных в мире ногтей (их общая длина составляла 8,6 метров), рассказала о том, как она их лишилась.

Как пишет издание The Mirror, это произошло во время автомобильной аварии, в которую попала рекордсменка. Ли сидела на пассажирском сидении машины, которая столкнулась еще с тремя автомобилями. Женщину вышвырнуло на дорогу и ногти, которыми она так гордилась, сломались. Редмонд говорит, что, увидев это, она расплакалась.

Обломки ногтей, подобранные на месте ДТП, она сохранила на память.

«Они стали частью моей личности, я чувствовала, будто потеряла часть себя», — говорит Редмонд, которая не стригла ногти на руках с 1979 года. Ежедневно она вымачивала их в теплом оливковом масле, полировала и всячески ухаживала за ними.

На данный момент женщиной с самыми длинными ногтями является другая американка — Айанна Уильямс. Их общая длина почти 5,8 метров. А за Ли остался титул обладательницы самых длинных ногтей в истории.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что необычайно длинные ногти на ногах пенсионерки не дают ей носить туфли, но позволяют прилично зарабатывать.



43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter