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Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкий, где грубо нарушил карантин на глазах у главного санитарного врача, рассказал о своих кулинарных предпочтениях. Корреспонденты «Української правди» стали свидетелями утренней пробежки Зеленского и задали ему несколько вопросов.
Президент признался, что на завтрак больше всего любит яичницу. «Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо и овощи, какие есть», — рассказал Владимир Зеленский.
Еще он вспомнил о тех временах, когда не придерживался диет и мог позволить себе есть любимые блюда, особенно хлеб с маслом.
«Вообще, самый вкусный завтрак, правда запрещенный всякими диетами, иногда мы с женой его очень любим, это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что кофе и чай уже пьешь без сахара. А чай с лимоном без сахара не вкусный. Я давно все пью без сахара», — рассказал Зеленский.
Он также признался, что ранее был кофеманом, выпивал по 12−14 чашек любимого напитка в день. Но сейчас может позволить себе только 4−5.
Фото: Офис президента142
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