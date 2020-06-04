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Стиль жизни

Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак

11:24 4 июня 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкий, где грубо нарушил карантин на глазах у главного санитарного врача, рассказал о своих кулинарных предпочтениях. Корреспонденты «Української правди» стали свидетелями утренней пробежки Зеленского и задали ему несколько вопросов.

Президент признался, что на завтрак больше всего любит яичницу. «Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо и овощи, какие есть», — рассказал Владимир Зеленский.

Еще он вспомнил о тех временах, когда не придерживался диет и мог позволить себе есть любимые блюда, особенно хлеб с маслом.

«Вообще, самый вкусный завтрак, правда запрещенный всякими диетами, иногда мы с женой его очень любим, это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что кофе и чай уже пьешь без сахара. А чай с лимоном без сахара не вкусный. Я давно все пью без сахара», — рассказал Зеленский.

Он также признался, что ранее был кофеманом, выпивал по 12−14 чашек любимого напитка в день. Но сейчас может позволить себе только 4−5.

Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский рассказал, что любит есть на завтрак

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