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Происшествия

Зеленский нарушил карантин на глазах у главного санврача: поход в кафе может дорого обойтись (фото)

21:42 3 июня 2020
Визит в Хмельницкий

В среду, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Хмельницкий и попробовал кофе в местной кофейне, нарушив при этом карантинные ограничения.

О визите Зеленского сообщил Офис президента.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — отметил Владимир Зеленский.

При этом кафе и рестораны до 5 июня могут принимать посетителей только на летних площадках, причем за одним столиком должно находиться не более четырех человек. А президент и сопровождающие лица, как видно на фото, находились внутри заведения, и за столиком присутствовало минимум пять человек.

Напоминаем, что штраф для каждого нарушителя составляет 17 тысяч гривен.

Фото: Офис президента

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