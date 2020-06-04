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В китайской начальной школе охранник устроил резню, напав на детей с ножом (видео)
В начальной школе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая охранник напал на детей с ножом. В результате ранения получили 39 человек. Пострадали в основном ученики, а также несколько взрослых — в том числе директор и другой охранник, пытавшиеся защитить школьников.
У большинства пострадавших легкие ранения. Несколько человек госпитализированы в более тяжелом состоянии. Однако их жизни находятся вне опасности.
50-летнего преступника задержали. Мотивы его действий выясняются.
В Китае случаи нападения на школы и детские сады нередки. Поскольку владение огнестрельным оружием в стране по сути запрещено, нападающие используют ножи, топоры, молотки или взрывчатку. Обычно это люди с нездоровой психикой, обиженные на общество.
Так, как пишет издание New York Times, в прошлом году в результате подобных атак были убиты десять детей и еще 75 ранены. Многие школы, стремясь обеспечить безопасность учеников, начали нанимать охранников. В китайских соцсетях особую обеспокоенность вызвал тот факт, что нападение совершил как раз охранник, призванный защищать детей.
#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S. China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вооруженная ножом 39-летняя женщина ворвалась в один из детских садов города Чунцин и напала на малышей, занимавшихся зарядкой на улице.
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