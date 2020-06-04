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Мир

В китайской начальной школе охранник устроил резню, напав на детей с ножом (видео)

12:08 4 июня 2020
Арестованного уводят полицейские

В начальной школе Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая охранник напал на детей с ножом. В результате ранения получили 39 человек. Пострадали в основном ученики, а также несколько взрослых — в том числе директор и другой охранник, пытавшиеся защитить школьников.

У большинства пострадавших легкие ранения. Несколько человек госпитализированы в более тяжелом состоянии. Однако их жизни находятся вне опасности.

50-летнего преступника задержали. Мотивы его действий выясняются.

В Китае случаи нападения на школы и детские сады нередки. Поскольку владение огнестрельным оружием в стране по сути запрещено, нападающие используют ножи, топоры, молотки или взрывчатку. Обычно это люди с нездоровой психикой, обиженные на общество.

Так, как пишет издание New York Times, в прошлом году в результате подобных атак были убиты десять детей и еще 75 ранены. Многие школы, стремясь обеспечить безопасность учеников, начали нанимать охранников. В китайских соцсетях особую обеспокоенность вызвал тот факт, что нападение совершил как раз охранник, призванный защищать детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вооруженная ножом 39-летняя женщина ворвалась в один из детских садов города Чунцин и напала на малышей, занимавшихся зарядкой на улице.


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