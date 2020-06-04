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Шоу-бизнес

Напугавший поклонников Боярский рассказал о своем здоровье

12:48 4 июня 2020
Михаил Боярский

Знаменитый российский актер Михаил Боярский, который недавно напугал поклонников внешним видом, рассказал о своем здоровье.

Он отметил, что с ним все в порядке и беспокоиться поклонникам не стоит.

«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров», — сказал актер в интервью кп.ру.

Боярский рассказал, что сидит на карантине вместе с семьей на своей даче в Ленинградской области.

Михаилу Боярскому сейчас 71 год. Ранее он жаловался, что карантин — слишком тяжело для него. Актер, который привык к активной и веселой жизни, в четырех стенах чувствовал себя плохо.

Ранее он появлялся на публике в очках и шляпе, а на одном из последних видео поклонники увидели состарившегося и очень похудевшего мужчину.

Напомним, ранее Боярский рассказывал «ФАКТАМ» о своей любви к алкоголю.

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