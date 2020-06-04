- 12:57 "Я наблюдал, волновался...": Ляшко рассказал, как Зеленский пил кофе в Хмельницком
- 12:54 "Он насиловал меня, поставив лицом к иконам": бывшая жена Романа Жукова шокировала признанием
- 12:50 Cелфи – превыше всего: под Одессой варварски вытоптали уникальное «фиолетовое поле»
- 12:48 Напугавший поклонников Боярский рассказал о своем здоровье
- 12:44 Зеленский вручил звезду Героя Украины семье погибшего на Донбассе разведчика
- 12:34 Ученые и врачи поддерживают идею государственной практики дистанционной торговли лекарствами
- 12:26 Киев и еще 8 областей не готовы к очередному этапу смягчения карантина
- 12:24 Рекордный подъем: сразу три украинца хорошо заработали на футболе
- 12:19 Чемпион НБА взял под опеку маленькую дочь погибшего в США афроамериканца
- 12:19 Наталия Орлянская: «Смерти не боюсь. Нет, не рисуюсь, просто почему-то так чувствую. Боюсь беспомощности» (часть 14)
- 12:12 Чем заняться и что делать с деньгами: гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака
- 12:08 На Винниччине посадили мужчину, накормившего семью убитой собакой
Напугавший поклонников Боярский рассказал о своем здоровье
Знаменитый российский актер Михаил Боярский, который недавно напугал поклонников внешним видом, рассказал о своем здоровье.
Он отметил, что с ним все в порядке и беспокоиться поклонникам не стоит.
«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров», — сказал актер в интервью кп.ру.
Боярский рассказал, что сидит на карантине вместе с семьей на своей даче в Ленинградской области.
Михаилу Боярскому сейчас 71 год. Ранее он жаловался, что карантин — слишком тяжело для него. Актер, который привык к активной и веселой жизни, в четырех стенах чувствовал себя плохо.
Ранее он появлялся на публике в очках и шляпе, а на одном из последних видео поклонники увидели состарившегося и очень похудевшего мужчину.
Напомним, ранее Боярский рассказывал «ФАКТАМ» о своей любви к алкоголю.103
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"В Киеве не понимают, что Донбасс — это уже Россия": что говорят в Донецке о выборах по украинским законам
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»