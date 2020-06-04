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В компании «Агро Газ Трейдинг» отсутствует финансовая задолженность перед ОПЗ
Как сообщает пресс-служба компании «Агро Газ Трейдинг» (АГТ), которая является поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, АГТ осуществила авансовые платежи в пользу ОПЗ за будущие поставки продукции для обеспечения его финансовой устойчивости. Кроме того, в АГТ по состоянию на начало июня 2020-го отсутствуют какие-либо задолженности в расчетах с ОПЗ.
«В марте 2020 АГТ повысила ставки по толлинговому соглашению, и на сегодня АГТ работает со ставками $ 39 и $ 51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12,5 миллиона гривен, которые были направлены на энергомодернизацию предприятия и повышение заработных плат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля. По состоянию на начало июня 2020 года в расчетах с заводом в АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот, есть переплаты, что выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ», — сообщили в пресс-службе АГТ.
Начиная с августа 2019 года, с момента подписания договора о поставках давальческого сырья с АГТ, Одесский припортовый завод переработал 540 млн кубометров газа, из которого изготовил 670 тыс. тонн карбамида и 62 тыс. тонн аммиака. Продукция завода вернулась на рынки стран ЕС, Северной Америки, Азии и Африки.26
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