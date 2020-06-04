26.60 / 26.82 29.53 / 29.98
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В компании «Агро Газ Трейдинг» отсутствует финансовая задолженность перед ОПЗ

13:14 4 июня 2020
завод
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Как сообщает пресс-служба компании «Агро Газ Трейдинг» (АГТ), которая является поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, АГТ осуществила авансовые платежи в пользу ОПЗ за будущие поставки продукции для обеспечения его финансовой устойчивости. Кроме того, в АГТ по состоянию на начало июня 2020-го отсутствуют какие-либо задолженности в расчетах с ОПЗ.

«В марте 2020 АГТ повысила ставки по толлинговому соглашению, и на сегодня АГТ работает со ставками $ 39 и $ 51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Финансовый эффект от повышения платы за переработку сырья для ОПЗ составил 12,5 миллиона гривен, которые были направлены на энергомодернизацию предприятия и повышение заработных плат работникам завода в среднем на 10% с 1 апреля. По состоянию на начало июня 2020 года в расчетах с заводом в АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот, есть переплаты, что выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ», — сообщили в пресс-службе АГТ.

Начиная с августа 2019 года, с момента подписания договора о поставках давальческого сырья с АГТ, Одесский припортовый завод переработал 540 млн кубометров газа, из которого изготовил 670 тыс. тонн карбамида и 62 тыс. тонн аммиака. Продукция завода вернулась на рынки стран ЕС, Северной Америки, Азии и Африки.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Роман Жуков с бывшей женой Еленой

"Он насиловал меня, поставив лицом к иконам": бывшая жена Романа Жукова шокировала признанием

Поле под Одессой

Cелфи – превыше всего: под Одессой варварски вытоптали уникальное «фиолетовое поле» (фото, видео)

Снесенные дома

В Норвегии огромный оползень снес в море восемь домов вместе с куском суши – впечатляющее видео

Арест демонстрантов в Нью-Йорке

Больше никакой толерантности: полиция Нью-Йорка жестко разогнала мирную акцию протеста (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер