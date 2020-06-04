26.60 / 26.82 29.52 / 29.97
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Настоящий боец»: улыбающаяся Алла Мазур в вышиванке восхитила сеть (фото)

13:52 4 июня 2020
Алла Мазур

Ведущая «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1» Алла Мазур, у которой в ноябре прошлого года диагностировали рак, восхитила шикарным образом.

Во время одного из последних эфиров «ТСН.Тиждень» Алла Мазур появилась в роскошном платье-вышиванке.

«Я особенно рада приветствовать вас, ибо пока лечилась и оперировалась, чтобы мы могли видеться и дальше, страна проходила свое испытание — вошла в карантин и уже собирается из него выходить», — отметила телеведущая.

Позже ТСН опубликовал фото Мазур в этой же вышиванке. Хороший внешний вид и оптимизм телеведущей понравились пользователям сети.

Алла Мазур

«Великолепная», «Настоящий боец! Умничка, здоровья крепкого», «Очень красивая и сильная женщина», «Невероятная женщина! Здоровья ей и сил ей», — пишут комментаторы.

Алла Мазур

Алла Мазур

Алла Мазур

Кстати, эту же вышиванку Алла Мазур надевала два года назад.

Алла Мазур

Напомним, что недавно телеведущая показала фото без макияжа.

288

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Кучер

"Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал

Роман Жуков с бывшей женой Еленой

"Он насиловал меня, поставив лицом к иконам": бывшая жена Романа Жукова шокировала признанием

Мужчина на крыльце

Австралиец согнал беседовавшего с журналистами премьер-министра страны со своего газона (видео)

Порошенко в музее Гончара

Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер