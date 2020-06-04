«Настоящий боец»: улыбающаяся Алла Мазур в вышиванке восхитила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Ведущая «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1» Алла Мазур, у которой в ноябре прошлого года диагностировали рак, восхитила шикарным образом.

Во время одного из последних эфиров «ТСН.Тиждень» Алла Мазур появилась в роскошном платье-вышиванке.

«Я особенно рада приветствовать вас, ибо пока лечилась и оперировалась, чтобы мы могли видеться и дальше, страна проходила свое испытание — вошла в карантин и уже собирается из него выходить», — отметила телеведущая.

Позже ТСН опубликовал фото Мазур в этой же вышиванке. Хороший внешний вид и оптимизм телеведущей понравились пользователям сети.

«Великолепная», «Настоящий боец! Умничка, здоровья крепкого», «Очень красивая и сильная женщина», «Невероятная женщина! Здоровья ей и сил ей», — пишут комментаторы.

Кстати, эту же вышиванку Алла Мазур надевала два года назад.

Напомним, что недавно телеведущая показала фото без макияжа.

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