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«Настоящий боец»: улыбающаяся Алла Мазур в вышиванке восхитила сеть (фото)
Ведущая «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1» Алла Мазур, у которой в ноябре прошлого года диагностировали рак, восхитила шикарным образом.
Во время одного из последних эфиров «ТСН.Тиждень» Алла Мазур появилась в роскошном платье-вышиванке.
«Я особенно рада приветствовать вас, ибо пока лечилась и оперировалась, чтобы мы могли видеться и дальше, страна проходила свое испытание — вошла в карантин и уже собирается из него выходить», — отметила телеведущая.
Позже ТСН опубликовал фото Мазур в этой же вышиванке. Хороший внешний вид и оптимизм телеведущей понравились пользователям сети.
«Великолепная», «Настоящий боец! Умничка, здоровья крепкого», «Очень красивая и сильная женщина», «Невероятная женщина! Здоровья ей и сил ей», — пишут комментаторы.
Кстати, эту же вышиванку Алла Мазур надевала два года назад.
Напомним, что недавно телеведущая показала фото без макияжа.288
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