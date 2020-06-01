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Алла Мазур восхитила сеть фото без макияжа
Ведущая «ТСН.Тиждень» на телеканале «1+1» Алла Мазур, которая борется с онкологическим заболеванием и недавно перенесла операцию, показала фото без макияжа и без фильтров.
Телеведущая сфотографировалась в лифте на работе, чтобы показать, как в офисе напоминают всем о масках. На фото видно забавные наклейки со звездами.
«Приезжаешь в эфирный день в офис, а тут тебя звезды предостерегают на каждом шагу. Ну, и как не среагировать на такое? Удачной и безопасной недели желаю всем», — подписала Мазур снимки.
Поклонники телеведущей отметили, что выглядит она прекрасно, а также пожелали ей здоровья.
Сама телеведущая позирует в маске. Ранее она просила всех украинцев носить маски, ведь у многих людей ослабленный иммунитет.
Кстати, одна из поклонниц Аллы Мазур подарила ей куклу-мотанку, которая будет ее защищать ее и поможет выздороветь.22
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