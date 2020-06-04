На зависть миллиардерам: житель Вьетнама облицевал свой забор «айфонами» вместо плитки (видео)

Мир

Житель Вьетнама под ником Minhhienapple поразил пользователей интернета, опубликовав в соцсети TikTok видео, в котором показал забор вокруг своего дома. Вместо плиток он облицован сотнями смартфонов iPhone.

Поначалу можно заподозрить, что это просто наклейки. Однако камера приближается и видно, что это (по крайней мере некоторые из них) действительно «айфоны», впечатанные дисплеями в бетон. Для облицовки использовались в основном iPhone 6, но также iPhone 7, но также iPhone 7 Plus.

Впрочем, автор видео не является миллиардером. Он работает мастером по ремонту электроники. Так что он мог применить сломанные аппараты или их изношенные корпусы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что китаец сделал предложение девушке, купив 25 iPhone X и выложив их в виде сердца.

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