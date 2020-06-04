- 14:35 Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос
- 14:31 В Красный корпус Киевского университета пришли с обысками: что происходит
- 14:26 Австралиец согнал беседовавшего с журналистами премьер-министра страны со своего газона
- 14:20 "Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал
- 14:10 Капитан сборной Украины продолжит карьеру в России
- 14:02 В Ивано-Франковске полицейские издевались над задержанными подростками: опубликованы скандальные записи (аудио, видео)
- 14:00 Местами до +30: синоптик рассказала, когда настоящая летняя жара накроет Украину
- 13:58 На зависть миллиардерам: житель Вьетнама облицевал свой забор «айфонами» вместо плитки
- 13:56 Звезда «Дизель Шоу» отметил агатовую свадьбу
- 13:52 «Настоящий боец»: улыбающаяся Алла Мазур в вышиванке восхитила сеть
- 13:35 В Украине приняли закон о "ворах в законе": что им грозит
- 13:14 В компании «Агро Газ Трейдинг» отсутствует финансовая задолженность перед ОПЗ
На зависть миллиардерам: житель Вьетнама облицевал свой забор «айфонами» вместо плитки (видео)
Житель Вьетнама под ником Minhhienapple поразил пользователей интернета, опубликовав в соцсети TikTok видео, в котором показал забор вокруг своего дома. Вместо плиток он облицован сотнями смартфонов iPhone.
Поначалу можно заподозрить, что это просто наклейки. Однако камера приближается и видно, что это (по крайней мере некоторые из них) действительно «айфоны», впечатанные дисплеями в бетон. Для облицовки использовались в основном iPhone 6, но также iPhone 7, но также iPhone 7 Plus.
Впрочем, автор видео не является миллиардером. Он работает мастером по ремонту электроники. Так что он мог применить сломанные аппараты или их изношенные корпусы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что китаец сделал предложение девушке, купив 25 iPhone X и выложив их в виде сердца.402
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».