Украина

"Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть (видео)

В сеть выложили видео с котрежем президента Украины Владимира Зеленского, который во время рабочей поездки в Хмельницкую область заехал в одно из сел. Ранее Зеленский со спутниками выпили кофе в кафе Хмельницкого во время карантина.

«Лисапетный батальон», — так прокомментировала видео с кортежем Зеленского в селе Оксана Лисицина, выложившая ролик в Twitter. Один из интернет-пользователей поинтересовался, сколько было «лисапетов», на что она ответила: «Не много, где-то 40».

Лісапетний батальон завітав до села pic.twitter.com/J9lmC4hH7k — Оксана Лисицына (@LisKsenija) June 4, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, когда его спросили о посещении кафе в Хмельницком до отмены запрета на обслуживание клиентов в помещении, заявил, что если он что-то нарушил, то готов заплатить штраф.

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