- 15:23 Вонзила нож в шею: в Краматорске спасли женщину, которая пыталась покончить с собой на глазах у детей
- 15:20 «Держались в стороне от других»: коллега полицейских-садистов из Кагарлыка рассказал, какими они были на службе
- 15:09 Будет сидеть: суд в Тернополе отменил условный срок священнику, ставшему виновнику крупного ДТП
- 15:06 Стало известно, как будет выглядеть новый Волк из "Ну, погоди!"
- 15:01 "Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть
- 14:35 Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос
- 14:31 В Красный корпус Киевского университета пришли с обысками: что происходит
- 14:26 Австралиец согнал беседовавшего с журналистами премьер-министра страны со своего газона
- 14:20 "Живет в квартире сепаратиста": вокруг главы Харьковской ОГА разгорается скандал
- 14:10 Капитан сборной Украины продолжит карьеру в России
- 14:02 В Ивано-Франковске полицейские издевались над задержанными подростками: опубликованы скандальные записи (аудио, видео)
- 14:00 Местами до +30: синоптик рассказала, когда настоящая летняя жара накроет Украину
"Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть (видео)
В сеть выложили видео с котрежем президента Украины Владимира Зеленского, который во время рабочей поездки в Хмельницкую область заехал в одно из сел. Ранее Зеленский со спутниками выпили кофе в кафе Хмельницкого во время карантина.
«Лисапетный батальон», — так прокомментировала видео с кортежем Зеленского в селе Оксана Лисицина, выложившая ролик в Twitter. Один из интернет-пользователей поинтересовался, сколько было «лисапетов», на что она ответила: «Не много, где-то 40».
Лісапетний батальон завітав до села pic.twitter.com/J9lmC4hH7k— Оксана Лисицына (@LisKsenija) June 4, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский, когда его спросили о посещении кафе в Хмельницком до отмены запрета на обслуживание клиентов в помещении, заявил, что если он что-то нарушил, то готов заплатить штраф.457
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.