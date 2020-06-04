Бывший министр обороны США Мэттис назвал Трампа нацистом (фото)

Мир

В среду, 3 июня, министр обороны США Марк Эспер неожиданно отменил свой собственный приказ об отправке обратно к местам постоянной дислокации армейских подразделений, которые были переброшены ранее в Вашингтон, чтобы помочь полиции поддерживать порядок в городе. Как уже сообщали «ФАКТЫ», к вечеру 1 июня в Федеральном округе Колумбия появились примерно 1 600 американских солдат и офицеров. В основном это были национальные гвардейцы, однако вместе с ними в Вашингтон прибыли также и регулярные части. Так захотел президент США Дональд Трамп, который, держа в руках Библию, поклялся защитить Америку от «домашних террористов».

Именно так он назвал участников массовых акций протеста, охвативших США после убийства в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. Его во время задержания прямо на улице задушил офицер полиции. Флойд был безоружен и не оказывал сопротивления.

Трамп рассматривал возможность использования танков и вертолетов против демонстрантов. В итоге он отказался от этой идеи, но не совсем. С вечера 1 июня над Вашингтоном кружат военные вертолеты.

Как считают американские СМИ, Белый дом стремится оказать психологическое давление на участников протестов, демонстрируя силу и решимость использовать ее в любой момент.

Марк Эспер, оказавшись под шквалом критики со стороны многих известных военных, уже вышедших в отставку, дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что выступает против использования армии внутри страны. Он считает это «последним шансом», для которого нет никаких оснований.

Многие генералы, которые хорошо знают Эспера, и которых он также знает лично, обвинили министра в том, что он втягивает армию в политику, а этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Поэтому глава Пентагона поспешил оправдаться и попытался отстраниться от решения президента.

Однако Эспера тут же вызвали на совещание к Трампу. По всей видимости, министру там пришлось несладко. В итоге он отменил свой приказ. Солдаты и нацгвардейцы остались в Вашингтоне.

После совещания журналисты засыпали вопросами пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани. СМИ хотели знать, по-прежнему доверят президент министру оборону или нет. «На данный момент Эспер был и остается министром. Утратил ли президент доверие к нему, мы все узнаем в будущем», — ответила пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани

У нее также спросили, предупредил ли Эспер Трампа о том, что намерен провести пресс-конференцию и заявить, что не разделяет позицию президента. Макэнани заявила, что ничего об этом не знает, а комментировать любые частные разговоры, происходящие в стенах Белого дома, не намерена. После этого она добавила, что использовать армию внутри страны или нет — это целиком и полностью прерогатива президента. Есть закон, который позволяет ему это сделать.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Марк Эспер

Неожиданно подлил масла в огонь предшественник Марка Эспера на посту главы Пентагона Джим Мэттис (на фото в заголовке). Он выступил с резкой критикой в адрес Трампа. Бывший министр обороны заявил, что впервые в своей жизни видит президента, «который не стремится объединить американский народ». «Более того, он даже не претворяется, что хочет это сделать. Он пытается разъединить нас», — подчеркнул Мэттис.

Он назвал Трампа «нацистом, который превращает конституцию станы в посмешище». Мэттис напомнил, что во время Второй мировой войны, когда готовилась высадка союзников в Нормандии, американским солдатам говорили: «Нацисты хотят уничтожить нас, используя девиз «Разделяй и властвуй». Американский ответ звучит так: «В единстве наша сила». «Сегодня, чтоб побороть этот кризис, мы должны продемонстрировать еще большее единство, потому что нам предстоит доказать, что мы, американцы, лучше наших политиков», — сказал Мэттис.

Трамп тут же обрушился на бывшего министра. И сделал это, как обычно, написав колкий твит у себя в Twitter: «Вероятно, единственное, что объединяет меня с Бараком Обамой, это то, что мы оба с большим достоинством уволили Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его уйти в отставку и не жалею об этом. У него было прозвище Хаос, которое мне не нравилось, и я изменил его на Бешеного Пса…»

На самом деле, Трамп в этом твите соврал дважды. Бешеным Псом Мэттиса прозвали задолго до того, как нынешний президент США познакомился с генералом. А Хаос никогда не было прозвищем Мэттиса. Это был его позывной. По-английски это пишется Chaos, что сокращенно означает Colonel Has Another Outstanding Suggestion — «У полковника есть еще одно выдающееся предложение».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых протестах против расизма, которые проходят в эти дни по всей Европе.

Фото Getty Images

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