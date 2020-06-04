- 16:05 Как в НАТО: Рада утвердила новые воинские звания
- 16:05 «Герой парковки» в Киеве заехал на детскую площадку, на которой играли дети
- 15:48 Угоны и воровство: стали известны «подвиги» 12-летнего водителя, устроившего в Одессе автогонки с полицией
- 15:44 В западные области Украины можно снова добраться на поезде
- 15:40 Бывший министр обороны США Мэттис назвал Трампа нацистом
- 15:40 У участников перестрелки в Броварах изъяли целый арсенал оружия
- 15:23 Вонзила нож в шею: в Краматорске спасли женщину, которая пыталась покончить с собой на глазах у детей
- 15:20 «Держались в стороне от других»: коллега полицейских-садистов из Кагарлыка рассказал, какими они были на службе
- 15:09 Будет сидеть: суд в Тернополе отменил условный срок священнику, ставшему виновнику крупного ДТП
- 15:06 Стало известно, как будет выглядеть новый Волк из "Ну, погоди!"
- 15:01 "Люди в черном": кортеж Зеленского в украинской глубинке повеселил сеть
- 14:35 Киевский суд разрешил принудительно доставить пятого президента Украины на допрос
Бывший министр обороны США Мэттис назвал Трампа нацистом (фото)
В среду, 3 июня, министр обороны США Марк Эспер неожиданно отменил свой собственный приказ об отправке обратно к местам постоянной дислокации армейских подразделений, которые были переброшены ранее в Вашингтон, чтобы помочь полиции поддерживать порядок в городе. Как уже сообщали «ФАКТЫ», к вечеру 1 июня в Федеральном округе Колумбия появились примерно 1 600 американских солдат и офицеров. В основном это были национальные гвардейцы, однако вместе с ними в Вашингтон прибыли также и регулярные части. Так захотел президент США Дональд Трамп, который, держа в руках Библию, поклялся защитить Америку от «домашних террористов».
Именно так он назвал участников массовых акций протеста, охвативших США после убийства в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. Его во время задержания прямо на улице задушил офицер полиции. Флойд был безоружен и не оказывал сопротивления.
Трамп рассматривал возможность использования танков и вертолетов против демонстрантов. В итоге он отказался от этой идеи, но не совсем. С вечера 1 июня над Вашингтоном кружат военные вертолеты.
Как считают американские СМИ, Белый дом стремится оказать психологическое давление на участников протестов, демонстрируя силу и решимость использовать ее в любой момент.
Марк Эспер, оказавшись под шквалом критики со стороны многих известных военных, уже вышедших в отставку, дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что выступает против использования армии внутри страны. Он считает это «последним шансом», для которого нет никаких оснований.
Многие генералы, которые хорошо знают Эспера, и которых он также знает лично, обвинили министра в том, что он втягивает армию в политику, а этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Поэтому глава Пентагона поспешил оправдаться и попытался отстраниться от решения президента.
Однако Эспера тут же вызвали на совещание к Трампу. По всей видимости, министру там пришлось несладко. В итоге он отменил свой приказ. Солдаты и нацгвардейцы остались в Вашингтоне.
После совещания журналисты засыпали вопросами пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани. СМИ хотели знать, по-прежнему доверят президент министру оборону или нет. «На данный момент Эспер был и остается министром. Утратил ли президент доверие к нему, мы все узнаем в будущем», — ответила пресс-секретарь.
У нее также спросили, предупредил ли Эспер Трампа о том, что намерен провести пресс-конференцию и заявить, что не разделяет позицию президента. Макэнани заявила, что ничего об этом не знает, а комментировать любые частные разговоры, происходящие в стенах Белого дома, не намерена. После этого она добавила, что использовать армию внутри страны или нет — это целиком и полностью прерогатива президента. Есть закон, который позволяет ему это сделать.
Неожиданно подлил масла в огонь предшественник Марка Эспера на посту главы Пентагона Джим Мэттис (на фото в заголовке). Он выступил с резкой критикой в адрес Трампа. Бывший министр обороны заявил, что впервые в своей жизни видит президента, «который не стремится объединить американский народ». «Более того, он даже не претворяется, что хочет это сделать. Он пытается разъединить нас», — подчеркнул Мэттис.
Он назвал Трампа «нацистом, который превращает конституцию станы в посмешище». Мэттис напомнил, что во время Второй мировой войны, когда готовилась высадка союзников в Нормандии, американским солдатам говорили: «Нацисты хотят уничтожить нас, используя девиз «Разделяй и властвуй». Американский ответ звучит так: «В единстве наша сила». «Сегодня, чтоб побороть этот кризис, мы должны продемонстрировать еще большее единство, потому что нам предстоит доказать, что мы, американцы, лучше наших политиков», — сказал Мэттис.
Трамп тут же обрушился на бывшего министра. И сделал это, как обычно, написав колкий твит у себя в Twitter: «Вероятно, единственное, что объединяет меня с Бараком Обамой, это то, что мы оба с большим достоинством уволили Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире. Я попросил его уйти в отставку и не жалею об этом. У него было прозвище Хаос, которое мне не нравилось, и я изменил его на Бешеного Пса…»
На самом деле, Трамп в этом твите соврал дважды. Бешеным Псом Мэттиса прозвали задолго до того, как нынешний президент США познакомился с генералом. А Хаос никогда не было прозвищем Мэттиса. Это был его позывной. По-английски это пишется Chaos, что сокращенно означает Colonel Has Another Outstanding Suggestion — «У полковника есть еще одно выдающееся предложение».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовых протестах против расизма, которые проходят в эти дни по всей Европе.
Фото Getty Images102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...