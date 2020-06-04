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Французская принцесса и телезвезда разбилась на мотоцикле и находится в коме

54-летняя принцесса Эрмин де Клермон-Тоннер, дочь французского герцога Шарля-Анри Клермон-Тоннера, попала в серьезное ДТП. Как пишет издание Express, 54-летняя принцесса разбилась в аварии с участием мотоцикла. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Известно, что Эрмин любила скорость и ездила на мотоцикле Harley Davidson.

Женщину погрузили в искусственную кому. Состояние ее крайне тяжелое.

Эрмин, семья которой владеет тремя замками, была замужем за бизнесменом Аластером Кадеффордом, с которым развелась в 2009 году после десяти лет брака. У нее есть 17-летняя дочь Аллегра и 14-летний сын Каликст.

Де Клермон-Тоннер была не только светской львицей. В возрасте 22 лет она работала стилистом французского дома Dior. Позже основала собственное ивент-агентство.

Эрмин также принимала участие во множестве французских телешоу, в женских гонках на винтажных автомобилях. Принцесса является автором семи книг, снялась в нескольких фильмах. В 2003 году входила в состав жюри конкурса красоты «Мисс Франция».

Это уже второй за последний месяц несчастный случай с членом европейской аристократической семьи, попавшим в аварию на мотоцикле. Ранее, как писали «ФАКТЫ» в Баварии погиб 55-летний принц Отто фон Гессен, разбившись насмерть на мотоцикле по пути в Швейцарию.

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