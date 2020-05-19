Немецкий принц насмерть разбился на мотоцикле (фото)

Мир

Вблизи немецкого города Линдау в земле Баварии погиб 55-летний принц Отто фон Гессен. Он разбился насмерть на мотоцикле, направляясь по делам в Швейцарию.

Как сообщает полиция, бизнесмен-аристократ превысил скорость, потерял управление мотоциклом Ducati Multistrada 1260 S и врезался в разграничительный барьер.

Отто фон Гессен был владельцем ряда ресторанов быстрого питания McDonald´s. Он увлекался мотоциклами, спортивными автомобилями и обожал быструю езду. В 2010 году ему было предъявлено обвинение в связи с превышением скорости.

Отто — второй сын Вильгельма Гессен-Филипсталь-Бархфельда, нынешнего главы дома Гессен-Филиппсталь.

Среди предков принца —король Пруссии Фридрих Вильгельм I из дома Гогенцоллернов, а также Вильгельм V — принц Оранский и Насау-Дицский, который приходился внуком британскому королю Георгу II. Таким образом Отто законно занимает место в очереди на британский престол — правда, весьма отдаленное.

Как пишет издание The Mirror, у принца, который развелся со своей женой Карлой в 2017 году, осталось четверо детей — 21-летний принц Макс, 20-летняя принцесса Елена, 13-летний принц Мориц и 11-летний принц Леопольд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 31 год скоропостижно умерла княжна Голицына — правнучка последнего императора Австрии.



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