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Украина

На улице в центре Киева почти на месяц полностью перекроют движение: схема объезда

17:22 4 июня 2020
улица Ивана Франко в Киеве

Дорожники продолжают работать в центре Киева, временно ограничивая движения транспорта. Так, на улице И. Франко в четверг, 4 июня, действует лишь частичное ограничение. А с 8 июня по 15 июля здесь полностью перекроют движение.

По информации «Киевавтодора», в рамках проведения среднего ремонта дорожники обновят покрытие в квартале между улицами Б. Хмельницкого и Липинского. Объехать проблемный участок можно по улицам Лысенко и Коцюбинского. Водителям следует иметь в виду это, планируя свои маршруты через центральные улицы столицы.

Напомним, что до 7 июня (ориентировочно) на Столичном шоссе специалисты «Киевтеплоэнерго» будут ремонтировать трубопровод. На путепроводе по улице Братиславской из-за ремонта деформационных швов частично перекрыто движение, и работы продлятся до 29 июня, на улице Заболотного — до 7 июня, а на улице Прорезной — до 16 июня.

«ФАКТЫ» ранее информировали о том, что в Киеве некоторые маршруты городского транспорта изменили до осени. А на одной из центральных столичных улиц ограничат движение на две недели.

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