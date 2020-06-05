Украина

В Украине снова возобновляется авиасообщение: когда можно будет улететь за границу

После очередного ослабления карантинных мер в Украине, когда с 5 июня разрешили внутренние авиаперевозки, а с 15 июня и международные, в Международном аэропорту «Киев» рассказали о запланированных рейсах, в том числе и за границу.

Так, на онлайн-табло можно увидеть, что на 15 июня запланирован один внутренний авиарейс — в Запорожье, и два международных — оба в Минск (Беларусь).

А уже 16 июня количество международных рейсов значительно увеличится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выполнять рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» планируют Belavia, LOT, WizzAir и «Мотор Сич».



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