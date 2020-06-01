Украина

Украина возобновляет авиарейсы в Европу: названа дата и направления

После того, как в Кабмине анонсировали возможное возобновление авиаперевозок, в том числе и международных, в Международном аэропорту «Киев» сообщили, что полеты начнут с 16 июня.

«О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания «Мотор Сич», — сообщают в администрации аэропорта.

Аавиасообщение планируют возобновить по следующим направлениям: Belavia — Минск (Беларусь), LOT — Варшава (Польша), WizzAir — Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля 2020 года.

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