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С 5 июня в Украине ослабляют карантин: что теперь не считается нарушением
С пятницы, 5 июня, в Украине вступает в действие постановление правительства об очередном этапе ослабления карантинных мер, касающийся, в частности, возобновления внутренних авиаперевозок и обслуживания посетителей в помещениях кафе, баров и ресторанов.
Также разрешается поездка в автомобилях до пяти человек (включая водителя и без учета детей до 14 лет). Проезд большего количества людей в авто разрешен, если они являются членами одной семьи.
Увеличено разрешенное количество прихожан, которые могут одновременно находится в храме — из расчета один человек на пять квадратных метров (ранее было на 10 «квадратов», — Ред.)
«С 5 июня разрешается принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом; деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности, соблюдение расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более, чем четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет)», — говорится в постановлении и уточняется, что при этом персонал в заведениях питания должен использовать индивидуальные средства защиты.
Разрешается и деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.
Также снят запрет людям в возрасте 60+ выходить на улицу. А с 15 июня возобновляется и международное авиасообщение со странами, которые открывают границы для украинцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в киевском аэропорту заявили о готовности запустить международное авиасообщение с 16 июня и назвали страны, куда могут летать украинцы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».52
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