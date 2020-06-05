«Это трудно отрицать»: Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Мир

Основатель Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения, что он будто бы намерен чипировать человечество с помощью вакцины от коронавируса. Как сообщает издание Business Insider, миллиардер сказал, что эти слухи настолько «глупые и странные», что их даже трудно отрицать.

Гейтс опровергает все необоснованные теории заговора с его якобы участием. «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов» — сказал филантроп, чей фонд недавно передавший еще дополнительно 1,6 миллиарда долларов на кампанию по вакцинации детей в развивающихся странах.

Теория о «заговоре», организованном Гейтсом, очень популярна в интернете. В США, согласно результатам опросов, в нее верят 28% населения (причем в среде избирателей-республиканцев эта цифра достигает 44%). Не менее распространена эта идея и за рубежом США. Так, российский режиссер Никита Михалков также ранее заявлял, что с помощью чипов Гейтс собирается контролировать и сокращать население Земли в связи с перенаселенностью планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Причастен ли Билл Гейтс к созданию коронавируса и что об этом написала New York Times.

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