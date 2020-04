Мир

Причастен ли Билл Гейтс к созданию коронавируса и что об этом написала New York Times

Пандемия коронавируса породила множество теорий заговора, которые массово распространяются по социальным сетям, часто цитируются различными СМИ и, следовательно, неизбежно попадаются на глаза каждому, кто хоть изредка заходит в интернет, чтобы узнать последние новости о COVID-19. Сторонники одной из самых популярных сегодня версий утверждают, что создание коронавируса тайно финансировал американский миллиардер Билл Гейтс, предсказавший пандемию еще в 2018 году. Одни говорят, что он стремился реализовать свою давнюю мечту — контроль над рождаемостью в беднейших странах мира. Другие считают, что Гейтс входит в тайную группу богачей (что-то вроде масонской ложи), которая хочет установить тотальный контроль над каждым из нас, используя микрочипы и прочие новейшие технологические штучки. Третьи не копают так глубоко, а заявляют, что миллиардер хочет превратить благотворительность, которой он занимается уже много лет, в выгодный для себя бизнес. Билл и его жена Мелинда вложили огромные деньги в разработку и производство различных вакцин и теперь, тайно создав новый коронавирус, подталкивают человечество к решению делать прививки от всех вирусов, а значит, покупать все новые и новые вакцины. Теория о Гейтсе весьма популярна и среди украинских пользователей соцсетей. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи, опубликованной в газете The New York Times, авторы которой тщательно проанализировали ситуацию вокруг обвинений в адрес Билла и его супруги.

Противники вакцинации уверены, что Гейтс планировал использовать пандемию для захвата контроля над глобальной системой здравоохранения

«В речи, произнесенной в 2015 году, Билл Гейтс предупредил, что наибольшим риском для человечества является не ядерная война, а инфекционный вирус, который может угрожать жизни миллионов людей.

Та речь всплыла в последние недели, собрав 25 миллионов новых просмотров в YouTube — но не в том контексте, в каком, вероятно, хотел Гейтс. Противники вакцинации, члены QAnon, группы, поддерживающей теории заговора, а также критики из правого республиканского лагеря ухватились за это видео как за доказательство того, что один из самых богатых людей в мире планировал использовать пандемию, чтобы захватить контроль над глобальной системой здравоохранения.

Дезинформация о Гейтсе — самый распространенный из фейков о коронавирусе

64-летний Гейтс, соучредитель Microsoft, ставший филантропом, превратился в звезду множества теорий заговора о вспышке коронавируса. В постах в YouTube, Facebook и Twitter его ложно изображают как создателя COVID-19, как спекулянта, который хочет извлечь выгоду из противовирусной вакцины, и как участника подлого заговора, нацеленного на использование болезни, чтобы выбраковать или установить наблюдение за населением планеты.

Подобные дикие предположения обрели популярность у таких консервативных экспертов, как Лора Ингрэм, и противников вакцинации, таких как Роберт Ф. Кеннеди-младший, после того как Гейтс взял на себя роль открытого противовеса президенту Трампу в отношении коронавируса. На протяжении недель Гейтс появлялся на телевидении, на страницах газет и на форумах Reddit, призывая к политике «Оставайся дома», расширению тестирования и разработке вакцины. И, не называя Трампа, он критикует политику президента, в том числе предпринятый на прошлой неделе шаг по сворачиванию финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Дезинформация о Гейтсе в настоящее время является самой распространенной изо всех фальсификаций о коронавирусе, отслеживаемых Zignal Labs, компанией, которая специализируется на анализе СМИ. Дезинформация включает в себя более 16 тысяч постов в Facebook в этом году о Гейтсе и вирусе, которые были отмечены как понравившиеся и были прокомментированы почти 900 тысяч раз, согласно анализу The New York Times. В YouTube 10 самых популярных видео, содержащих ложь о Гейтсе, размещенных в марте и апреле, были просмотрены почти 5 миллионов раз.

«Билла Гейтса легко превратить в мем и фигуру для нападок»

Мистер Гейтс, состояние которого оценивается более чем в 100 миллиардов долларов, в глазах представителей правого лагеря фактически принял на себя роль Джорджа Сороса, финансиста-миллиардера и донора Демократической партии, который до сих пор считался главным злодеем. Они атакуют Гейтса еще более настойчиво, нежели доктора Энтони Фаучи, главного американского эксперта по инфекционным болезням, который также часто вступает в противоречие с Трампом и его отношением к вирусу.

«Билла Гейтса легко превратить в мем и фигуру для нападок в вопросах здравоохранения, потому что он так хорошо известен, — говорит Уитни Филлипс, доцент Сиракузского университета, преподаватель цифровой этики. — Он вполне может функционировать как своего рода некое абстрактное страшилище».

Особенно после того как Гейтс еще больше обострил свои комментарии по поводу отношения Белого дома к коронавирусу.

«Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты упустили возможность опередить новый коронавирус, — написал Билл Гейтс в своей статье, опубликованной в The Washington Post 31 марта. — Выбор, который мы и наши лидеры сделаем сейчас, окажет огромное влияние на то, как скоро число случаев заражения начнет падать, как долго экономика будет оставаться закрытой и скольким американцам придется похоронить своих любимых из-за COVID-19».

Марк Сузман, исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс (фонд является главным средством реализации филантропических проектов супругов), сказал: «Это так разочаровывает, когда люди распространяют дезинформацию в то время, когда нам следует объединить усилия и спасать жизни».

The New York Times обратилась к Сузману с просьбой организовать интервью с Гейтсом, но Билл отказался.

Конспирологические теории о Гейтсе способны нанести особый вред тому, как люди будут относиться к будущей вакцине против коронавируса, говорит Клер Уардл, исполнительный директор организации First Draft, которая ведет борьбу с дезинформацией в интернете. Она считает, что подобные измышления «обладают потенциальной силой и могут превратиться в координируемые злонамеренные онлайн-кампании, которые заставят людей отказаться от вакцинации».

YouTube, Twitter и Facebook, которой также принадлежит Instagram, заявили, что ведут борьбу с подобной дезинформацией.

Гейтс, который основал Microsoft вместе с Полом Алленом в 1975 году и создал гигант программного обеспечения, во многом посвятил себя благотворительной деятельности с тех пор, как в 2008 году отошел от дел компании. По состоянию на 2018 год, Фонд Гейтса распоряжался 46,8 миллиарда долларов, что делает его одной из крупнейших в мире частных благотворительных организаций.

Фонд работает над распространением вакцин в развивающихся странах, пропагандирует планирование семьи за счет более широкого использования противозачаточных средств и финансирует разработку генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. Эти усилия вызвали необоснованные обвинения в том, что Гейтс наносит вред беднейшей части населения планеты ненужными лекарствами и вредными культурами, пытаясь уменьшить численность людей.

Его презрение к Трампу, с которым он встречался несколько раз, также стало достоянием общественности. В 2018 году всплыли кадры, на которых Гейтс рассказывал, как Трампу понадобилась помощь, чтобы провести различие между ВИЧ, аббревиатурой, обозначающей вирус иммунодефицита человека, который вызывает СПИД, и ВПЧ, вирусом папилломы человека, передающимся половым путем.

«Оба раза он хотел, чтобы ему объяснили разницу между ВИЧ и ВПЧ, и мне пришлось сказать ему, что эти два вируса люди обычно путают крайне редко», — сказал Гейтс под дружный хохот комментаторов.

Для замедления распространения COVID-19 Фонд Гейтса выделяет 350 миллионов долларов

В январе, когда начал распространяться коронавирус, Фонд Гейтса выделил 10 миллионов долларов на помощь медицинским работникам в Китае и Африке. В феврале Гейтс высказался о болезни, предупредив в The New England Journal of Medicine, что COVID-19 ведет себя как «патоген века».

Помимо статьи в The Washington Post, он в Reddit призвал к проведению более масштабного и объективного тестирования. В этом месяце Гейтс появился в эфире программы The Daily Show и сказал, что его фонд будет финансировать фабрики для производства семи наиболее перспективных вакцин, разработки которых сейчас ведутся.

В среду, 15 апреля, Фонд Гейтса заявил, что выделит 250 миллионов долларов — в дополнение к предыдущим 100 миллионам — с целью замедления распространения вируса.

К этому моменту распространение ложных обвинений в адрес Гейтса набрало обороты. Первое необоснованное упоминание о заговоре, связывающее его со вспышкой коронавируса, появилось 21 января, как следует из анализа, проведенного The New York Times. Тогда некая личность, известная в YouTube и связанная с QAnon, предположила в Twitter, что Гейтс заранее знал о пандемии. Твит ссылался на связанный с коронавирусом патент Института Пирбрайта, британской организации, которая получала финансирование от Фонда Гейтса.

Патент не имел отношения к COVID-19, он был связан с возможным созданием вакцины против другого коронавируса, который поражает домашнюю птицу. Но через два дня веб-сайт теорий заговоров Infowars повторил эту информацию, причем, допустив неточность, сообщив, что это был патент на «смертоносный вирус».

К апрелю упоминания о теориях заговора в отношении Гейтса составили 18 тысяч раз в сутки

Идея распространилась. По данным Zignal Labs, с февраля по апрель теории заговора вокруг Гейтса и вируса в соцсетях и телепередачах упоминались 1,2 миллиона раз. А это, указывает компания, на 33% больше, чем у другой популярной теории заговора, согласно которой радиоволны 5G делают людей жертвами COVID-19.

Некоторые из теорий упирали на знакомство Гейтса с Джеффри Эпштейном, финансистом, который был осужден за сексуальные преступления и покончил с собой. В этих теориях заявлялось, что глобальная элита объединилась, чтобы создать коронавирус.

В других теориях интернет-тролли искажали комментарии, сделанные Гейтсом. Например, тролли заявили, что Гейтс, который выдвинул идею «цифровых сертификатов» для тех, у кого был обнаружен вирус, хочет вести слежку за населением с помощью имплантированных микрочипов, содержащих информацию о вакцинации.

К апрелю, по данным Zignal Labs, упоминания о теориях заговора в отношении Гейтса достигли максимума и составили 18 тысяч раз в сутки.

Эти теории подкреплялись такими людьми, как Кеннеди, сын бывшего сенатора Роберта Ф. Кеннеди, который, будучи директором сети Children’s Health Defense, выступает против вакцин. На своей странице в Instagram Кеннеди указал, что Гейтс продвигает вакцины для удовлетворения своих деловых интересов.

Во вторник, 14 апреля, Кеннеди разместил карикатуру с улыбающимся Гейтсом со шприцем в руке и подписью: «Your Body, my choice» («Твое тело, мой выбор». — Ред.).

В интервью Кеннеди, количество подписчиков которого в Instagram выросло с марта и превысило 285 тысяч, сказал, что говорит правду об «ужасном ущербе», который Гейтс нанес миру с помощью вакцин.

В твите от 7 апреля Ингрэм, ведущая Fox News, поделилась теорией заговора о гнусных мотивах, стоящих за призывом Гейтса отслеживать и определять тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19. «Цифровое отслеживание каждого шага американцев было мечтой глобалистов в течение многих лет», — написала она.

Миссис Ингрэм отказалась комментировать свой твит.

Роджер Дж. Стоун-младший, доверенное лицо Трампа, которого в этом году приговорили к 40 месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с избирательной кампанией Трампа 2016 года, в радиоинтервью заявил, что вопрос о том, «сыграл ли Гейтс какую-то роль в создании и распространении этого вируса, открыт для живых дискуссий».

В среду, после того как Гейтс заявил, что сворачивание финансирования ВОЗ является неблагоразумным, реакция в интернете не заставила себя долго ждать (Фонд Гейтса финансирует ВОЗ).

Один из противников вакцинации разместил в Instagram постер к фильму «Убить Билла», на котором было написано «Убить Билла Гейтса», и призвал людей утопить Instagram-аккаунт Гейтса в негативных комментариях.

В тот же день, когда Гейтс опубликовал свою благодарность работникам здравоохранения, под постом появилось более 14 тысяч негативных комментариев. Один из них гласил: «Этот вирус — большая, большая ложь».

