Спасут ли накладки на номера от системы видеофиксации нарушений?

Общество и люди

После того как Нацполиция с 1 июня запустила в Украине систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения и готовится рассылать любителям быстрой езды так называемые «письма счастья», в МВД зафиксировали снижение количества превышений скорости на дорогах. В то же время в интернете есть масса предложений купить светоотражающие пленки, накладки и сетки на номерные знаки автомобиля, которые, как утверждают продавцы, мешают системе различить госномер авто, что якобы дает возможность водителю избежать наказания за нарушение ПДД. Действительно ли подобные «девайсы» помогают скрыть номерной знак автомобиля от системы видеофиксации? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к автоэксперту Роману Николаенко.

— «Народные умельцы» советуют наносить на госномер машины обычный лак для волос. Якобы он не позволяет камере видеонаблюдения различить номер автомобиля. Это правда?

— Метод нанесения лака для волос на номера автомобилей далеко не нов, — говорит Роман Николаенко. — Практиковать его начали в странах Европы еще несколько десятилетий назад. Сторонники метода утверждают, что лак для волос делает цифры и буквы неразличимыми для системы видеонаблюдения, так как номер отражает свет. По их уверению, «лакированный» номерной знак визуально не отличался от обычного, а значит, сотрудник дорожной полиции не может предъявить водителю никаких претензий.

— Так ли это?

— Смысла в нанесении лака для волос на номерные знаки авто нет. Современное оборудование с вероятностью 95 процентов распознает цифры и буквы на знаке. Так что данный метод на сегодня абсолютно бесполезен. Существует множество других «народных рецептов». Например, в интернете предлагают «чудодейственные» накладки из светоотражающего стекла (цена около 100 гривен. - Авт.) или сетки (около 150 гривен. — Авт.), которые якобы препятствуют распознаванию госномера автомобиля. В абсолютном большинстве случаев все это сплошное надувательство. Современная аппаратура работает почти без сбоев, обмануть ее практически невозможно, в этом уже убедились европейские водители. Отсюда вопрос — зачем платить деньги каким-то жуликам, не лучше ли просто не превышать скорость?

Об этом же говорил и замминистра внутренних дел Антон Герощенко на брифинге по презентации системы видеофиксации нарушений ПДД: «Система будет распознавать даже заклеенные номера авто. Информацию о защитных пленках выкладывают в сеть мошенники, которые просто хотят выудить деньги. Так что лучше не тратиться на пленки, они не спасут от факта фиксации нарушения».

— Украинским законодательством предусмотрена ответственность за сокрытие госномеров автомобиля, если они не читаются на расстоянии 20 метров (именно такие помехи якобы способны создать сетчатые накладки на номера. - Авт.), — заявил первый заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. — За отсутствие номерного знака и ряд других возможных вариаций со знаком, которые рекламируются в интернете, предусмотрен штраф в размере 170 гривен. Повторное нарушение влечет за собой штраф 255 гривен, общественные работы или изъятие автомобиля. Патрульная полиция будет дополнительно ориентирована на выявление таких нарушений.

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