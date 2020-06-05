Доллар подешевел еще: на сколько курс упадет на следующей неделе

Деньги

Как и в первую половину недели, доллар продолжает дешеветь, однако евро заметно укрепляется. Со среды, 3 июня, стоимость американской валюты снизилась на 10 копеек, а европейской валюты выросла на 8 копеек, достигнув психологической отметки в 30 гривен. Так, 5 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,70 грн за доллар и 30,00 грн за евро. На наличном рынке также курс доллара снижается, евро растет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,56 грн, купить — по 26,80 грн; евро — сдать по 29,62 грн, купить — по 30,18 грн.

«На минувшей неделе доллар к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,8−0,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 27,00 грн до 26,70 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,90—26,93 грн до 26,66—26,68 грн (-0,9%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 26,81—27,05 грн до 26,60—26,81 грн (-0,8% - -0,9%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи.

В следующий вторник, 9 июня, Международный валютный фонд рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы. Об этом свидетельствует расписание заседаний исполнительного совета МВФ, опубликованное на сайте организации. В этот день совет МВФ также даст оценку расширенной программе сотрудничества с Украиной, открытой в 2015 году. В мае МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу stand-by на 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 1,9 млрд долларов может быть получен сразу после утверждения программы.

На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках — 26,4−26,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

О важности влияния на курсы решения о выделении денег МВФ говорят и другие эксперты.

«Курс гривни в пятницу, 5 июня, укрепился до 26,63 грн за доллар на фоне отсутствия активного спроса на рынке на валюту, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что совет директоров Международного валютного фонда обсудит выделение Украине 5 млрд долларов в рамках программы stand-by 9 июня. Первый транш ожидается после решения.

Вероятно, в ближайшее время в ожидании скорой финансовой помощи от МВФ гривня еще несколько укрепится и будет стремиться к отметке 26,5 грн за доллар. При этом НБУ будет выходить на рынок с покупкой, и при откате к этому уровню не допустит дальнейшего движения", — считает Шевчишин.

Стоит напомнить, что с 3 июня в Украине введена в обращение новая монета номиналом 10 гривен. fakty.ua/345 802 Как сообщили в НБУ, теперь 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплачиваться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Эти монеты постепенно заменят в обращении банкноты номиналом 10 гривен.



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