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В Москве прогремел взрыв в жилом доме: первое видео
В Москве, где недавно горел один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где проходят лечение больные COVID-19, прогремел взрыв в многоэтажном доме, расположенном в южной части столицы России.
Как сообщают российские медиа, по предварительным данным, в квартире взорвался газ, есть информация об одном погибшем и одном пострадавшем.
РосСМИ пишут, что очевидцы рассказывали о нескольких взрывах. В то же время экстренные службы сообщают, что пожар возник в двух комнатах на четвертом этаже девятиэтажки. Также утверждается, что свидетели могли принять за выстрелы звук от лопавшихся стекол. По предварительной информации, и погибший, и пострадавший находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время пожара в московском в доме престарелых, где, в основном, находились маломобильные люди, погибли два человека, еще девять пострадали.294
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