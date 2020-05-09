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В Москве горела "коронавирусная" больница: есть жертвы (видео)

21:31 9 мая 2020
В Москве горела «коронавирусная» больница: есть жертвы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На севере Москвы горел один из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где проходят лечение больные COVID-19. Во время ЧП погиб пациент, еще три человека пострадали. Напомним, количество заболевших COVID-19 в РФ превысило 177 тысяч.

Как сообщают СМИ, причиной ЧП стало возгорание кислородного баллона на первом этаже урологического корпуса. В свою очередь источник Интерфакса сообщил, что первоначально произошло воспламенение личных вещей пациентов.

На данный момент огонь уже потушен.

Тем временем президент России Владимир Путин в разгар эпидемии коронавируса, скорее всего, находится в резиденции в Ново-Огарево за несколькими кольцами охраны.

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