26.52 / 26.75 29.70 / 30.20
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Журналистку "ФАКТОВ" Ольгу Сметанскую удостоили награды за проект "Мир после пандемии"

14:31 5 июня 2020
Ольга Сметанская

После того, как коронавирус пришел в Украину, в корне изменив жизнь многих людей, наше издание начало публикацию серии эксклюзивных интервью с известными людьми под рубрикой «Мир после пандемии». В этих беседах известные персоны рассказывали о своем видении того, каким станет мир.

Автор и идейный вдохновитель этой рубрики — журналистка «ФАКТОВ» Ольга Сметанская-Лесничая за свою работу была удостоена награды Национального союза журналистов Украины, объявившего конкурс на лучшую публикацию на тему «Журналисты против эпидемии».

Нашу коллегу отметили за лучший журналистский материал, с чем мы ее поздравляем и желаем новых интересных собеседников и резонансных публикаций.

«Конкурсные работы убедительно засвидетельствовали: украинские журналисты, оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом, достояно приняли непростой вызов», — сказал глава НСЖУ, член Исполкома Европейской федерации журналистов Сергей Томиленко.

В рамках проекта Ольга Сметанская-Лесничая пообщалась с главным редактором сайта «Детектор.Медиа» Натальей Лигачевой. Собеседник издания высказала прогноз, что в Украине и во всем мире читатели в скором времени будут платить за контент новостных сайтов.

Фото со странички Ольги Сметанской-Лесничей в соцсетях.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Кокшенов

Умер Михаил Кокшенов, звезда комедии "Спортлото-82" (фото)

польские злотые

Пытался провести за границу большую сумму валюты: фото и видео задержания в пункте пропуска “Краковец”

Маша Полякова

Дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда (фото)

Аваков

“Не учите меня, как родину любить”: Аваков в Раде устроил перепалку с нардепом (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер