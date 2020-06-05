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Журналистку "ФАКТОВ" Ольгу Сметанскую удостоили награды за проект "Мир после пандемии"
После того, как коронавирус пришел в Украину, в корне изменив жизнь многих людей, наше издание начало публикацию серии эксклюзивных интервью с известными людьми под рубрикой «Мир после пандемии». В этих беседах известные персоны рассказывали о своем видении того, каким станет мир.
Автор и идейный вдохновитель этой рубрики — журналистка «ФАКТОВ» Ольга Сметанская-Лесничая за свою работу была удостоена награды Национального союза журналистов Украины, объявившего конкурс на лучшую публикацию на тему «Журналисты против эпидемии».
Нашу коллегу отметили за лучший журналистский материал, с чем мы ее поздравляем и желаем новых интересных собеседников и резонансных публикаций.
«Конкурсные работы убедительно засвидетельствовали: украинские журналисты, оказавшиеся на передовой борьбы с коронавирусом, достояно приняли непростой вызов», — сказал глава НСЖУ, член Исполкома Европейской федерации журналистов Сергей Томиленко.
В рамках проекта Ольга Сметанская-Лесничая пообщалась с главным редактором сайта «Детектор.Медиа» Натальей Лигачевой. Собеседник издания высказала прогноз, что в Украине и во всем мире читатели в скором времени будут платить за контент новостных сайтов.
Фото со странички Ольги Сметанской-Лесничей в соцсетях.
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