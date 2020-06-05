Е-билет в общественном транспорте Киева с 1 июля: как пользоваться

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С 1 июля весь общественный транспорт в Киеве, в том числе и метро, окончательно переходит на электронные билеты. Осталось не так много времени, чтобы изучить все инструкции и решить: какой вид электронной оплаты предпочесть. Также нужно знать особенности приобретения и пополнения е-билета. Жетоны в метро уже ходить не будут, перестанет действовать и бумажный талон в наземном транспорте. Е-билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте: метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере, сообщили в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий горгосадминистрации. Чтобы воспользоваться е-билетом, можно приобрести разовый QR-билет или синюю Kyiv Smart Card, которая пополняется поездками со скидкой.

Транспортная карточка Kyiv Smart Card позволяет покупать до 50 поездок и на каждой экономить при этом до полутора гривен. Информация о поездках сохраняется после регистрации карточки в личном кабинете, а если Kyiv Smart Card потеряется, неиспользованные поездки можно перенести на другую карточку. Данные о поездках фиксируются онлайн, что дает возможность отслеживать пассажиропоток на любой станции или остановке.

Приобрести Kyiv Smart Card можно в кассах метро, терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена, а также в Т-киосках. А пополнить Kyiv Smart Card можно в приложении Kyiv Smart City, в личном кабинете киевлянина; в кассах метро; в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро; в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay, 2click та City24; с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.



Одноразовый билет с QR-кодом может использоваться как в бумажном, так и в электронном виде. В транспорте нужно поднести экран телефона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звукового сигнала и нажать кнопку «Подтвердить использование». Приобрести одноразовый QR-билет можно в приложении Kyiv Smart City, в личном кабинете киевлянина; в терминалах самообслуживания Ibox, 2click та City24; с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot в Telegram и Facebook; в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

Следует помнить, что зеленые карточки метро уже не продаются, но записанные на них поездки (до 31 марта 2020-го) действуют до 31 марта 2021 года. Через турникет можно проходить с помощью KyivSmartCard; банковской бесконтактной карточки (пропуск через желтые турникеты) любой платежной системы; мобильных приложений Google Pay и Apple Pay; мобильного приложения Kyiv Smart City; разового QR-билета (бумажного или электронного). Билет для разового проезда можно сгенерировать заранее в приложении.

Льготникам по-прежнему для проезда годится «Карточка киевлянина» (только надо заранее проверить срок ее действия). Пассажиры, получившие льготы на общегосударственном уровне, должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

Оператором новой системы является КП «ГИВЦ». Детали можно узнать по ссылке, телефон «горячей транспортной линии» (044) 366−55−55. Карту расположения Т-киосков на карте Киева можно посмотреть здесь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как оплачивать проезд в столичном транспорте после карантина и когда общественный транспорт в Киеве полностью перейдет на е-билеты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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