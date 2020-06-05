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В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Постановление появилось на фоне протестных акций против Авакова под зданием парламента.
Инициаторами постановления стали 55 депутатов от трех фракций — «Голос», «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Документ передан на рассмотрение в профильные комитеты.
Напомним, 5 июня Аваков был вызван в Верховную Раду для отчета перед депутатами. До этого депутаты от «Голоса» инициировали сбор подписей за отставку министра.165
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