Украина

В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Авакова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Постановление появилось на фоне протестных акций против Авакова под зданием парламента.

Инициаторами постановления стали 55 депутатов от трех фракций — «Голос», «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Документ передан на рассмотрение в профильные комитеты.

Напомним, 5 июня Аваков был вызван в Верховную Раду для отчета перед депутатами. До этого депутаты от «Голоса» инициировали сбор подписей за отставку министра.

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