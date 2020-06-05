Украина

Зеленский и Меркель пообщались по телефону: выяснились первые детали беседы

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Диалог был посвящен урегулированию на Донбассе. Меркель поддержала переформатирование Трехсторонней контактной группы.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в переговорный процесс должны быть включены признанные представители гражданского общества Донбасса. Канцлер Германии подтвердила Зеленскому, что поддерживает инициированный Украиной новый формат.

Также Зеленский перечислил, какого прогресса ожидает на пути урегулирования. «Чрезвычайно важным является доступ Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ миссии ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения», — заявил он.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратил внимание, что за первый год президентства Зеленского он уже 11 раз проводил телефонные переговоры с Меркель.

«Ни с одним другим главой иностранного государства руководитель немецкого правительства так часто не общалась», — отмечает посол. А Зеленский подтвердил, что считает Меркель «настоящим другом Украины».

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам визита в Германию пообещал, что в скором времени состоится разговор глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия).

Фото president.gov.ua

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