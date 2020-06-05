Украина

Как в Киеве в поминальные дни можно будет добраться до кладбищ (маршруты)

В этом году поминальные дни перенесли из-за карантина: обычно они бывают после Пасхи, но на этот раз по согласованию со священнослужителями определили другой день — Троицкую родительскую субботу — 6 июня. Поминальные дни на основных кладбищах пройдут также 7 и 8 июня. Для перевозки киевлян задействованы 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай. Кроме того, на указанный период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным кладбищам — «Южному», «Северному», «Лесному».

7 и 8 июня на транспортные маршруты выедет меньшее число подвижного состава (в соответствии с пассажиропотоком).

В направлении к «Северному» кладбищу поедут: автобусы № 258 — от станции метро «Лесная»; трамваи — № 8 — станция метро «Позняки» — станция метро «Лесная»; № 28 — ул. Милославская — станция метро «Лесная»; № 29 — Красный хутор — станция метро «Лесная»; № 35 — ул. Сержа Лифаря — станция метро «Лесная».

На «Южное» кладбище: автобус пригородного сообщения № 740 (доп.) от Одесской площади; троллейбусы — № 11 — Музей архитектуры -ул. Маршальская; № 12 — ул. Юрия Смолича -Ж/д вокзал; № 43 — Кибцентр — Дарницкая площадь; № 45 — станция метро «Выставочный центр» — станция метро «Васильковская»; автобусы — № 208 — Голосеевская площадь — универсам «Беличи»; № 444 — ул. Метрологическая — станция метро «Дружбы Народов»; № 461 — Экспоцентр Украины — станция метро «Святошин»; № 496 — станция метро «Лукьяновская» — клиническая больница «Феофания»; № 576 — ул. Ефремова — авторынок «Чапаевка».

В направлении «Лесного» кладбища: автобусы в обычном режиме — № 63 — станция метро «Красный хутор» — Лесной массив; № 77 — ул. Курнатовского — «Лесное» кладбище; № 81 — станция метро «Лесная» — Лесной массив; № 101 — станция метро «Почайна» — ул. Милославская; № 125 (доп.) — универсам «Позняки» — Лесное кладбище; № 124 (доп.) — станция метро «Черниговская» — Лесное кладбище; № 122 (доп.) — станция метро «Оболонь» — Лесное кладбище; № 121 (доп.) — станция метро «Почайна» — Лесное кладбище; троллейбусы (спецрейсы): № 25 — просп. Свободы — станция метро «Почайна»; № 30 — ул. Милославская — Кадетский гай; № 30К — ул. Милославская — ул. Дегтяревская; № 37 — станция метро «Лесная» — ул. Милославская; № 37А — станция метро «Лесная» — Поликлиника; трамвайные спецрейсы — № 5 — ул. Сержа Лифаря — «Троещина-2»; № 22 — б-р Перова — ЗЗБК; № 28 — ул. Милославская — станция метро «Лесная»; № 33-К — ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко; № 35 — ул. Сержа Лифаря — станция метро «Лесная»; автобусы в режиме маршруток — № 233 — станция метро «Лесная» — ул. Лисковская;

№ 242 — ул. Гарматная — станция метро «Лесная»; № 405 — Универмаг «Детский мир» — просп. Маяковского; № 414 — ул. Сосюры — ул. Будищанская; № 415 — станция метро «Харьковская» — ул. Кубанской Украины; № 416 — Кибцентр — ул. Драйзера; № 434 — ул. Бальзака — станция метро «Черниговская»; № 523 — ул. Каштановая — станция метро «Дружбы Народов»; № 529 — с. Бортничи (овощная база) — просп. Маяковского; № 544 — ул. Космонавта Волкова — ул. Андрея Малышко; № 555 — ДВРЗ — ул. Кибальчича; № 590 — станция метро «Лыбедская» — ул. Лисковская; № 600 — универмаг «Детский мир» — ул. Теодора Драйзера;

Историко-мемориальный Лукьяновский заповедник: троллейбусные спецрейсы — № 16 — ул. Академика Щусева — Майдан Незалежности; № 19 — площадь Космонавтов — ул. Олега Ольжича; № 23 — ул. Академика Туполева — Лукьяновская площадь; № 23К — ул. Академика Туполева — станция метро «Дорогожичи»; автобусы в режиме маршрутного такси — № 432 — ул. Новоукраинская — Контрактовая площадь; № 439 — жилой массив Виноградарь — площадь Победы; № 558 — проспект Свободы — Центральный ж/д вокзал;

«Соломенское» кладбище: автобусы — № 69 — станция метро «Дворец спорта» -ул. Литвиненко-Вольгельмут; № 119 -ул. Юрия Смолича — Контрактовая площадь; троллейбусы спецрейсы — № 3 — Железнодорожный массив — Дворец спорта; № 8 — ул. Смилянская — площадь Льва Толстого; № 17 — площадь Космонавтов — площадь Льва Толстого; № 9 — Аэропорт — площадь Льва Толстого; № 19 — площадь Космонавтов -ул. Ольжича; № 19-Д — Кадетский Гай -ул. Юрия Ильенко; № 30 — ул. Кадетский Гай -ул. Милославская; № 40 — Кадетский Гай — станция метро «Дворец спорта»; маршрутки — № 220 — ул. Тростянецкая -ул. Медовая; № 223 — ул. Академика Туполева — Южный ж/д вокзал; № 401 — вл. Чернобыльская — Южный ж/д вокзал; № 496 — станция метро «Лукьяновская» — клиника «Феофания»; № 518 — вл. Сырецкая — ул. Кадетский Гай;

«Пуща-Водицкое» кладбище: автобусы — № 30 — станция метро «Академгородок» — санаторий «Лесная поляна»; трамваи — № 12 — с. Пуща-Водица — Контрактовая площадь; № 17 — с. Пуща-Водица -ул. Иорданская; № 19 — Контрактовая площадь — площадь Тараса Шевченко;

«Корчеватское» кладбище: автобусы — № 20 — станция метро «Льва Толстого» — Овощная база жилмассива Корчеватое; маршрутки — № 202 — ул. Булаховского — станция метро «Святошин»; № 470 — ул. Ягодная — Музей Второй мировой войны; № 557 — станция метро «Лыбедская» — жилмассив Корчеватое; № 567 — станция метро «Выдубичи» — авторынок «Чапаевка»; № 200-К — ул. Ушакова — ул. Гаршина;

«Святошинское» кладбище: автобусы — № 23 — ул. Симиренко — ул. Салютная; № 56 — станция метро «Выставочный центр» — станция метро «Академгородок»; троллейбусы — № 39 — ул. Чернобыльская — просп. Леся Курбаса; маршрутки — № 401 — ул. Чернобыльская — Южный ж/д вокзал; № 408 -ул. Обуховская — ж/д станция «Киев-Волынский»; № 576 — ул. Академика Ефремова — авторынок «Чапаевка»;

«Братское» и «Михайловское» кладбища: автобусы — № 9 — ул. Булгакова — станция метро «Лукьяновская»; трамваи — № 1 — Михайловская Борщаговка — ул. Старовокзальная; маршрутки — № 171 — станция метро «Дворец Спорта» — ул. Волгоградская; № 188 — ул. Симиренко — станция метро «Нивки»; № 198 — Центральный ж/л вокзал — Институт сердечно-сосудистой хирургии; № 201 — б-р Кольцова — станция метро «Шулявская»; № 408 — ул. Обуховская — ж/д станция «Киев-Волынский»; № 411 — ул. Симиренко — станция метро «Дворец спорта»; 421 — ул. Симиренко — станция метро «Почайна»; № 461 — станция метро «Святошин» — Экспоцентр Украины; № 510 — ул. Ирпенская — ул. Булгакова; № 576 — ул. Ефремова — авторынок «Чапаевка»;

«Мышеловское»: автобусы — № 52 — станция метро «Лыбедская» — ул. Закарпатская;

«Чапаевское»: автобусы — № 43 — станция метро «Выдубичи» — с. Козин; маршрутки — № 576 — ул. Ефремова — авторынок «Чапаевка»;

«Пироговское»: автобусы — № 27 — станция метро «Лыбедская» — с. Пирогов; маршрутки — № 576 — ул. Ефремова — авторынок «Чапаевка»;

«Совское»: автобусы — № 19К — ул. Изюмская — Совское кладбище; № 19 — ул. Изюмская — станция метро «Васильковская»; маршрутки — № 205 — Дарницкая площадь — Индустриальный путепровод; № 239 — станция метро «Лыбедская» — станция метро «Шулявская»;

«Городское»: автобусы — № 14 — станция метро «Нивки» — Лесорассадник; № 32 — станция метро «Нивки» — Минский массив; № 90 — ул. Григоровича-Барского — площадь В. Марченко; № 90К — станция метро «Святошин» — площадь В. Марченко; троллейбусы спецрейсы — № 16 — ул. Академика Туполева — Майдан Незалежности; № 23 — ул. Академика Туполева — Лукьяновская площадь; № 23К- ул. Академика Туполива — станция метро «Дорогожичи»; № 5 — ул. Белицкая — площадь Льва Толстого; № 26 — просп. Свободы — станция метро «Нивки»; маршрутки — № 166 — станция метро «Лукьяновская» — гипермаркет «Ашан Беличи»; № 186 — станция метро «Святошин» — ул. Стеценко; № 223 — ул. Академика Туполева — Южный ж/д вокзал; № 437 — ул. Генерала Наумова — ул. Наталии Ужвий; № 439 — жилмассив Виноградарь — площадь Победы; № 518 — ул. Сырецкая — ул. Кадетский Гай; № 581 — площадь Тараса Шевченко — станция метро «Святошин»;

«Байковое»: автобусы — № 5 — ул. Изюмская — Центральный ж/д вокзал; № 5-К — ул. Байковая — ул. Изюмская; № 12 — ул. Изюмская — Южный ж/д вокзал; троллейбусы — № 1 — ул. Маршальская — ул. Жилянская; № 12 — станция метро «Васильковская» — Ж/д вокзал; 40 — Кадетский Гай — станция метро «Дворец спорта»; № 42Д — станция метро «Лыбедская» — ж/д платформа «Киев-Волынский»; № 50 — ул. Милославская — станция метро «Лыбедская»; маршрутки — № 220 — ул. Тростянецкая — ул. Медовая; № 457 — станция метро «Лыбедская» — ул. Грабовского; № 507 — Южный ж/д вокзал — Национальный музей народной архитектуры и быта Украины; № 520 — станция метро «Лыбедская» — музей Второй мировой войны; № 539 — ул. Ракетная — Центральный ж/д вокзал;

«Дарницкое» и «Позняковское»: автобусы — № 17 — станция метро «Харьковская» — ул. Михаила Драгоманова; № 18 — станция метро «Харьковская" — Харьковское шоссе; № 42 — ул. Митрополита Андрея Шептицкого — ул. Чавдар; № 45 — просп. Петра Григоренко — станция метро «Дарница»; № 51 — станция метро «Лыбедская" — станция метро «Красный хутор»; № 63 — станция метро «Красный хутор» — массив «Лесной»; № 115 — Контрактовая площадь — ж/д вокзал «Дарница»; трамваи — № 8 — станция метро «Позняки» — станция метро «Лесная»; № 22 — б-р Перова — завод ж/б конструкций; № 29 — Красный хутор — станция метро «Лесная»; маршрутки — № 152 — ул. Привокзальная — с. Бортничи (Овощебаза); № 407 — ул. Михаила Гришко — ул. Привокзальная; № 415 — станция метро «Харьковская» — ул. Кубанской Украины; № 422 — Рембаза — ул. Маршальская; № 503 — ул. Митрополита Андрея Шептицкого — станция метро «Красный Хутор»; № 526 — станция метро «Лесная» — станция метро «Позняки»; № 529 — с. Бортничи — просп. Маяковского; № 542 — ул. Митрополита Андрея Шептицкого — станция метро «Осокорки»;

«Зверинецкое»: автобусы — № 76 — ул. Зверинецкая — станция метро «Печерская»; троллейбусы — № 43 — Кибцентр — Дарницкая площадь; № 50 — ул. Милославская — станция метро «Лыбедская»; маршрутки — № 205 — Дарницкая площадь- Индустриальный путепровод; № 416 — Кибцентр — ул. Драйзера; № 422 — Рембаза — ул. Маршальская; № 590 — станция метро «Лыбедская» — ул. Лисковская;

«Бортническое»: автобусы — № 104 — станция метро «Харьковская» — с. Бортничи;

«Вигуровское» и «Троещинское»: автобусы — № 6 — ул. Сосюры — Автостоянка (с. Троещина);

«Военное»: машрутки — № 166 — станция метро «Лукьяновская» — гипермаркет «Ашан Беличи»; № 432 — ул. Новоукраинская — Контрактова площадь; № 439 — жилмассив Виноградарь — площадь Победы; № 550 — ул. Милославская — жилмассив Кадетский Гай; № 558 — проспект Свободы — Центральный ж/д вокзал; троллейбусы — № 16 — ул. Академика Щусева — Майдан Незалежности; № 19 — площадь Космонавтов — ул. Ольжича; № 23 — ул. Академика Туполева — Лукьяновская площадь; № 30 — ул. Милославская — Кадетский Гай;

«Жулянское»: автобусы — № 75 — станция метро «Выставочный центр» — ул. Московская (с. Жуляны); № 78 — станция метро «Васильковская» — Севастопольская площадь; маршрутки — № 461 — станция метро «Святошин» — Экспоцентр Украины; № 576 — ул. Академика Ефремова — авторынок «Чапаевка»;

«Беличанское»: автобусы — № 97 — станция метро «Святошин» — массив Новобеличи (рынок); № 97-К — станция метро «Васильковская» — массив Новобеличи (рынок); маршрутки — № 200-К — ул. Ушакова — ул. Гаршина; № 202 — ул. Булаховского — станция метро «Святошин»; № 408 — ул. Булаховского -ж/д станция «Киев-Волынский»; № 497-К — станция метро «Академгородок» -ул. Генерала Наумова;

«Куреневское»: маршрутки — № 219 — станция метроу «Контрактовая площадь» — Диагностический центр; № 518 — ул. Сирецкая — Кадетский Гай; № 525 — станция метро «Почайна» — торговый центр «Эпицентр»; № 558 — просп. Свободы — ж/д вокзал «Центральный»; троллейбусы — № 6 — Минский масисв — Майдан Незалежности; № 18 — ул. Сошенко — Майдан Незалежности; № 25 — просп. Свободы — станция метро «Почайна»; № 28 — просп. Свободы — станция метро «Лукьяновская»; № 33 — Минский массив — Южный ж/д вокзал;

«Быковнянское»: автобусы — № 11 — станция метро «Лесная» — Радиоцентр (с. Быковня); маршрутки — № 526 — станция метро «Лесная» — станция метро «Позняки».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за карантина на столичных погостах ввели ограничения для посетителей, а с 1 июня сняли ограничения на посещение кладбищ.

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