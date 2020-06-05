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Зеленский хочет легализовать частные армии в Украине
Украине нужны частные военные компании и закон, который будет регулировать их деятельность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании консультативного совета по делам ветеранов войны.
По словам главы государства, консультативный совет может приобщиться к подготовке сбалансированного закона о частной армии. До конца сессии Рады такой компромиссный проект можно будет внести документ в парламент. Пока что есть два проекта о частной армии, и у главы государства есть к ним претензии.
«В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», — заявил президент.
Напомним, действующая украинская армия занимает 27-е место в международном рейтинге Global Firepower. Военная мощь Вооруженных Сил Украины оценивалась по 50 показателям, вооружению, технике, численности, транспортной инфраструктуре, военному бюджету и др. Эксперты считают, что по итогам 2020 года Украина столкнется со снижением боеспособности армии.
Фото president.gov.ua55
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