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На звонки не отвечает: бухгалтер Лагерфельда оставил его наследников без денег
Семеро упомянутых в завещании наследников скончавшегося в прошлом году в возрасте 86 лет Карла Лагерфельда не могут получить доступ к наследству легендарного дизайнера.
Об этом пишет Daily Mail.
Причина — в том, что, доверенный бухгалтер легендарного кутюрье Люсьен Фридлендер неожиданно свернул свою деятельность и… исчез.
Все заподозрили, что он сбежал с деньгами на какой-нибудь тропический остров. При этом супруга бухгалтера клянется, что он просто болен и находится у себя дома в Париже.
Однако на телефонные звонки Люсьен не отвечает, да и получить доступ в его дом пока не удалось никому.
Как выяснил проведший журналиcтское расследование репортер Le Parisien, Лагерфельд, у которого много лет проработал Фридлендер, доверял все свои секреты именно Люсьену. И теперь нет никого, кроме Фридлендера, кто бы сумел помочь наследникам получить положенные деньги. А речь идет о колоссальной сумме — около 200 миллионов евро.
Издание отмечает, что когда в феврале минувшего года Лагерфельда не стало, все думали, что все деньги дизайнер оставил своей кошке по кличке Шопетт, ведь в своих интервью Карл не раз заявлял: «Если бы я только мог, то женился бы на ней, так я ее люблю».
Более того: Лагерфельд неоднократно называл кошечку «своей наследницей».
Однако, как оказалось, он просто шутил. После смерти дизайнера было обнаружено завещание, в котором он поделил все между семью своими друзьями, включая Джейка Дэвиса и Брэда Кренига, сделавших карьеру в модельном бизнесе, а также сына Кренига — Хадсона, крестника дизайнера. Не забыл Лагерфельд в своем завещании и еще одного из своих друзей — Баптиста Джабикони, которому он доверил судьбу своей обожаемой кошки. Ведь именно Баптист в свое время подарил Карлу Шопетт…
Ранее «ФАКТЫ» писали о необычном способе почтить память Карла Лагерфельда, который выбрал арахнолог (специалист по паукам) Даниил Хармс из Квинслендского музея: он обнаружил пять новых видов крохотных пауков-скакунов, и одного из них назвал в честь известного модельера. Причиной для этого, сообщает издание, стал «характерный вид» паука, который почему-то напомнил Хармсу покойного модельера.11
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