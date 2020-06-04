6 июня 2020

Музей Прадо в Мадриде по праву считается одним из самых известных и популярных в мире. Люблю его безумно. Не раз бывал там с детьми и надеюсь впредь посещать его. Собрание картин великих живописцев просто потрясает своими масштабами. Эль Греко и столь обожаемый мною Босх, Гойя и Тициан, Рубенс и Веласкес… Произведения этих художников можно рассматривать часами, всякий раз находя в них загадки, объяснение которым искусствоведы не могут дать до сих пор. Одной из самых загадочных картин, представленных в коллекции Прадо, являются знаменитые «Менины» («Фрейлины») кисти Диего Веласкеса, который, кстати, родился именно в этот день, 6 июня 1599 года.

Эту картину называют одной из наиболее известных не только в собрании мадридского музея, но и в мире. История её создания окутана настоящей тайной, разгадки которой периодически всплывают в работах исследователей классической живописи. Начнём с того, что это огромное произведение (3,20×2,74 метра!) было написано по заказу короля Испании Филиппа IV в 1655 году. Веласкес к тому времени был уже известным придворным живописцем, обладавшим исключительным правом писать портреты самого короля, членов его семьи и представителей высшей знати. Но в том-то и дело, что «Менины» создавались не как парадный семейный портрет, а скорее как фрагмент повседневной жизни юной принцессы (инфанты) Маргариты Терезы.

Традиционно на портретах того времени члены королевской семьи изображались без бытовых подробностей. В данном же случае юная Маргарита окружена служанками, постоянно её сопровождавшими. Над головой принцессы просматривается затемнённая картина с изображением её родителей — короля Филиппа и его жены Марианны Австрийской. И уж вовсе неслыханной дерзостью критики назвали присутствие на полотне зашифрованного автопортрета самого художника. Причём, автопортрет этот был не реальным, а идеалистическим. Изображая себя, Веласкес показал не то, каким он был на самом деле, а то, каким ему хотелось казаться… Кстати, ровно через 10 лет после написания картины Маргарита Тереза была провозглашена императрицей, супругой Леопольда I, императора Священной Римской империи, короля Чехии и Венгрии. Сохранилось немало картин с изображением Маргариты, но всеми признано, что именно «Менины» стали лучшим произведением, посвящённым принцессе.

Филиппу IV картина Веласкеса так понравилась, что он велел повесить её в своём рабочем кабинете, и едва ли не каждый день подолгу рассматривал её. Благодаря этой работе имя художника стало широко известным за пределами королевского двора. Отдавая дань его таланту, король присвоил ему титул рыцаря ордена Сантьяго. А с момента открытия музея Прадо в 1819 году «Менины» стали одним из самых известных картин в его коллекции… А в нашей фарфоровой коллекции представленная вашему вниманию работа соседствует с ещё несколькими менинами, по размерам гораздо превышающим это и без того достаточно крупное произведение.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.