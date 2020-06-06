Происшествия

Житель Тернополя сообщил в полицию о драке и был жестоко избит полицейскими

В Тернополе пойдут под суд трое работников полиции, напавших на посетителя в ресторане. Против правоохранителей открыто расследование о превышении власти. Делом занимается местное подразделение Госбюро расследований.

Как сообщила прокуратура области, инцидент случился еще 22 сентября 2019 года. Прибыв на вызов о драке в ресторане, полицейские по неизвестной причине решили задержать заявителя. Мужчину-свидетеля, который сообщил в полицию о драке, сначала заковали в наручники, а потом жестоко избили ногами и кулаками.

Ранее в Тернополе возле ночного клуба сильно избили юношу. Пострадавший впал в состояние клинической смерти. А в апреле 2020 года тернопольский подросток зверски избил пожилого мужчину, пока компания снимала происходящее на мобильный телефон.

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